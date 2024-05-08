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Военное обозрение

Турецкие ВМС начали учения в акватории всех морей, омывающих Турцию, с участием 15 тысяч военнослужащих

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Турции сегодня начинают крупнейшие за последние годы учения. Особенностью этих учений является не только количество военнослужащих и техники, в них задействованных, но и то, что они проводятся в акватории всех морей, омывающих Турцию.

Пресс-служба турецких ВМС сообщает, что боевые корабли и вспомогательные суда выводятся для маневров в Чёрное, Мраморное, Эгейское моря, а также в восточную часть Средиземного моря.

В общей сложности в военно-морских маневрах Турция задействует более сотни надводных кораблей, 8 подводных лодок, около 40 самолётов, 16 вертолётов, 28 ударных и разведывательных БПЛА. Предусмотрено участие в маневрах и морских беспилотников. Названо и количество участвующих в учениях турецких военнослужащих – 15 тысяч. По настоящему беспрецедентные для Турции последних лет цифры.

Адмирал Каан Тюрккан:

Целью учений является оценка возможностей наших военно-морских сил, их эффективности, а также повышение уровня подготовки наших военнослужащих в условиях многочисленных угроз.

По словам турецкого адмирала, в учениях дебютируют недавно поставленные на вооружение ВМС беспилотные платформы «Марлин» и «Альбатрос». Эти платформы помимо обычных вооружений используют комплексы радиоэлектронной борьбы.

«Марлин», как сообщают в турецких ВМС, представляет собой автономную надводную морскую платформу нового поколения с 15-метровым алюминиевым корпусом. Он может развивать скорость до 36 узлов, маневрировать и выполнять задачи даже в чрезвычайно суровых морских условиях.

«Альбатрос» — это морской дрон-камикадзе, обладающий высоким уровнем автономности, способный перемещаться и выполнять в том числе групповые задачи независимо от центрального управления. Морской дрон длиной около 7 метров имеет скорость более 40 узлов, дальность плавания более 200 морских миль c грузоподъёмностью в несколько сотен кг.

В учениях собираются задействовать 27 портов Турции, включая черноморские.

Напомним, что такого рода учения Турция собиралась провести в 2023 году на фоне объявления Афинами о подготовке к собственным учениям ВМС в Средиземноморье. Однако тогда Анкара в итоге проведение крупных военно-морских маневров решила перенести ввиду того, что от проведения своих учений отказались греки.

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Страны
Турция
Проекты
БПЛА
Военные учения
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