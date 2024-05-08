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ЦАМТО

Rheinmetall передал ВС Германии первую ББМ "Боксер" с тяжелым вооружением

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Источник изображения: Фото: Gerhard Heiming

ЦАМТО, 7 мая. Концерн Rheinmetall передал ВС Германии для испытаний первый испытательный образец бронемашины "Боксер" в версии транспортера тяжелого вооружения (Schwerer Waffentrager Infanterie).

Церемония символической передачи ключей от ББМ состоялась 2 мая на предприятии Rheinmetall в Унтерлюсе.

После завершения испытаний и устранения недостатков серийное производство бронемашин будет осуществляться на предприятии Rheinmetall в Редбэнке (Австралия). Целью задействования австралийских мощностей является поставка ВС Германии заказанной техники в кратчайшие сроки. Основные компоненты ББМ будут поставляться из Германии, включая первые 20 серийных образцов и ключевые комплектующие всех ББМ. Поставку серийных бронемашин планируется начать в 2025 году.

Rheinmetall Landsysteme GmbH также будет отвечать за полный пакет услуг по обеспечению логистики, техническому обслуживанию и ремонту и выступит в качестве контактного партнера ВС Германии на протяжении всего срока службы ББМ.

Бронемашины поступят на вооружение т.н. "средних сил", являющихся новым типом соединений в составе ВС Германии.

Транспортер тяжелого вооружения заменит гусеничные бронемашины Wiesel и обеспечит непосредственную огневую поддержку подразделений тактического звена. ББМ с колесной формулой 8x8 могут быстро перебрасываться на большие расстояния и, таким образом, как ожидается, повысят оперативность развертывания ВС Германии.

Транспортер тяжелого вооружения создан на базе бронированной разведывательной машины "Боксер" (CRV) ВС Австралии, которая также поставляется компанией Rheinmetall. Бронемашина с колесной формулой 8x8 будет оснащена двухместной башней Lance с 30-мм автоматической пушкой MK30-2 компании Rheinmetall, которая также установлена на БМП "Пума" ВС Германии. Кроме того, машина получит многоцелевой ракетный комплекс ("mehrrollenfahiges leichtes Lenkflugkorpersystem" или MELLS), который позволит ББМ бороться с танками.

Предназначенные для Бундесвера ББМ будут собираться на мощностях Центра передовых технологий в сфере военной техники (MILVEHCOE) в Редбэнке (Квинсленд, Австралия) вместе с БРМ для ВС Австралии.

Как сообщал ЦАМТО, 20 марта 2024 года бюджетный комитет парламента Германии одобрил предложение о покупке ББМ "Боксер" на сумму 1,94 млрд. евро. Одновременно было одобрено предложение об оказании в течение 5 лет услуг обслуживания стоимостью около 750 млн. евро.

Концерн Rheinmetall 21 марта 2024 года подписал с ВС Германии контракт на поставку транспортеров тяжелого вооружения. В рамках соглашения ВС Германии получат до 123 новых бронемашины, которые станут важным элементом формируемых "средних сил". Стоимость контракта, включая обслуживание, составляет около 2,7 млрд. евро.

Rheinmetall 10 апреля 2024 года подписал с властями Австралии контракт на производство бронемашин "Боксер" в версии транспортера тяжелого вооружения, более 100 из которых будут экспортированы из Австралии для ВС Германии. Поставки серийных ББМ планируется начать в 2025 году, а первая бронемашина австралийского производства будет передана заказчику в 2026 году, полностью поставки по контракту будут выполнены к 2030 году.

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Страны
Австpалия
Германия
Компании
Rheinmetall
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