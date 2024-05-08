Премьер Испании Санчес назвал ситуацию на Украине критической

Премьер Испании Санчес: на Украине сложилась критическая ситуация

МОСКВА, 7 мая/ Радио Sputnik. Премьер-министр Испании Педро Санчес после разговора с Владимиром Зеленским назвал ситуацию на Украине критической.

"Я только что разговаривал с... Зеленским, чтобы подтвердить, что Испания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы обсудили критическую ситуацию на Украине и ход выполнения Соглашения о безопасности между нашими странами", – цитирует Санчеса РИА Новости.

Испанский премьер также подчеркнул "важность" проведения мирной конференции по Украине, которая должна состояться в июне в Швейцарии. Он пообещал принять в ней участие.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Украина получила от Испании ракеты для систем ПВО Patriot.