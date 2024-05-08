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РИА Новости

Премьер Испании Санчес назвал ситуацию на Украине критической

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Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Armin Durgut

Премьер Испании Санчес: на Украине сложилась критическая ситуация

МОСКВА, 7 мая/ Радио Sputnik. Премьер-министр Испании Педро Санчес после разговора с Владимиром Зеленским назвал ситуацию на Украине критической.

"Я только что разговаривал с... Зеленским, чтобы подтвердить, что Испания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы обсудили критическую ситуацию на Украине и ход выполнения Соглашения о безопасности между нашими странами", – цитирует Санчеса РИА Новости.

Испанский премьер также подчеркнул "важность" проведения мирной конференции по Украине, которая должна состояться в июне в Швейцарии. Он пообещал принять в ней участие.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Украина получила от Испании ракеты для систем ПВО Patriot.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Украина
Швейцария
Продукция
Patriot ЗРК
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