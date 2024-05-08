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Военное обозрение

Бельгия придумала способ для желающих остаться нейтральными стран ЕС не вооружать Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Для государств Европейского союза, желающих сохранять относительный нейтралитет в вопросах поддержки киевского режима, Бельгией предложен новый вариант действий. Об этом сообщает американское издание The Politico.

Бельгийскими властями был разработан план действий, включающий в себя направление доходов европейских государств на гуманитарные грузы для Украины, а не на финансирование закупки вооружений. Данное предложение от Брюсселя было сформулировано незадолго до встречи представителей Евросоюза 8 мая, на которой председательствовала Бельгия.

К странам, не желающим участвовать в закупке вооружений, помимо Венгрии и Словакии, относятся Австрия, Ирландия, Кипр и Мальта. Кроме того, направлять полученные от конфискации замороженных российских активов средства не очень хотят и «тяжеловесы» Евросоюза, включая Францию и Германию. Но их позиция связана по большей части с боязнью юридических рисков и рейтинговых потерь европейской финансовой системы.

Естественно, что предложение бельгийского руководства вряд ли может устраивать Украину. Ведь киевский режим нуждается, в первую очередь, в средствах на вооружения и боеприпасы, а грузы гуманитарного назначения для него глубоко вторичны по сравнению с оказанием военной помощи.

Но, с другой стороны, иной альтернативы для Евросоюза нет – или часть стран будет финансировать хотя бы гуманитарные грузы, или не будет вообще вкладывать свои средства в оказание помощи киевскому режиму.

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Ирландия
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