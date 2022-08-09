Запад собирается разграбить послевоенную Украину неолиберальной шоковой терапией: грядет приватизация и дерегуляция, а рабочие лишатся защиты

США и Европа не только забрасывают Украину оружием на десятки миллиардов долларов, превратили ее в антироссийскую марионетку и подливают масло в огонь кровавого конфликта, опустошающего страну, а еще и нацелились на ее дальнейшее разграбление и уже строят конкретные планы.

Джейк Каллио (Jake Kallio), Бенджамин Нортон (Benjamin Norton)

Западные правительства и корпорации встретились в Швейцарии, чтобы обсудить жесткую неолиберальную экономическую политику для послевоенной Украины. Помимо прочего, они призвали сократить права работников, "открыть" рынки, снизить тарифы, дерегулировать промышленность и распродать государственные предприятия частным инвесторам.

США и Европа не только забрасывают Украину оружием на десятки миллиардов долларов, превратили ее в антироссийскую марионетку и подливают масло в огонь кровавого конфликта, опустошающего страну, а еще и нацелились на ее дальнейшее разграбление и уже строят конкретные планы.

Представители западных правительств и корпораций встретились в июле этого года в Швейцарии, чтобы обсудить серию жестких неолиберальных мер, которые будут навязаны послевоенной Украине. Помимо прочего, они призвали сократить права работников, "открыть" рынки, снизить тарифы, дерегулировать промышленность и распродать государственные предприятия частным инвесторам.

Украина погрязла в насилии с 2014 года, когда подстроенный США государственный переворот сверг ее демократически избранное правительство и развязал гражданскую войну. Конфликт начался задолго до 24 февраля 2022 года, а когда Россия развернула в стране свою спецоперацию перерос в новую, еще более смертоносную стадию.

США и Европейский союз попытались зачеркнуть на Украине историю гражданской войны, бушевавшей с 2014 по начало 2022 года при поддержке из-за рубежа, и ведут себя так, словно конфликт начался лишь 24 февраля.

Но за несколько лет до начала российской спецоперации Вашингтон отправил на Украину множество оружия и обеспечил ей обширную военную поддержку и подготовку. Между тем, начиная с 2017 года, представители западных правительств и корпораций тайно проводят ежегодные конференции, на которых обсуждают барыши от гражданской войны, которую сами же и разожгли на Украине.

На этих встречах политические лидеры и ведущие предприниматели Запада наметили ряд агрессивных правых реформ, которые намерены навязать Украине, — в том числе повсеместную приватизацию государственных предприятий и дерегуляцию экономики.

4 и 5 июля 2022 года высшие должностные лица США, ЕС, Великобритании, Японии и Южной Кореи встретились в Швейцарии на так называемой "Конференции по восстановлению Украины". Там они спланировали послевоенное восстановление Украины и взяли на себя показные обязательства по оказанию помощи, при этом исходя слюной из-за россыпи потенциальных контрактов.

Новоявленные кандидаты в члены НАТО Финляндия и Швеция пообещали обеспечить восстановление Луганска — хотя всего двумя днями ранее Россия и сепаратистские силы объявили, что регион полностью перешел под их контроль. Конференция по восстановлению Украины — сама по себе не новость. Ее всего лишь переименовали, сэкономив на новой аббревиатуре. Все предыдущие пять лет она собиралась под названием Конференция по реформам на Украине (обе удобно сокращаются до URC).

Ее повестка навязывает стране политические перемены — "укрепление рыночной экономики" "децентрализацию, приватизацию, реформу государственных предприятий, земельную реформе и реформу государственного управления" и, наконец, "евроатлантическую интеграцию".

До 2022 года это собрание не имело никакого отношения к помощи — и вплотную касалось экономики.

В документах Конференции по реформам на Украине 2018 года подчеркивалась важность приватизации бóльшей части государственного сектора. При этом конечной целью реформ называлась продажа государственных предприятий частным инвесторам, а также звучали призывы к "приватизации, дерегуляции, энергетической, налоговой и таможенной реформам".

Авторы доклада сетуют, что крупнейшим держателем активов на Украине остается правительство. При этом отмечается следующее: "Реформы в области приватизации и государственных предприятий давно назрели, поскольку этот сектор украинской экономики с 1991 года практически не изменился".

Одним из своих главных "достижений" участники конференции назвали принятый в январе 2018 года закон "О приватизации государственного и муниципального имущества", который, как отмечается, "упрощает соответствующую процедуру".

Хотя участники конференции продвигают эти неолиберальные реформы с великим энтузиазмом, они сами признают, что среди украинцев они крайне непопулярны. Приватизацию государственных предприятий (ГП) поддержали лишь 12,4% опрошенных, тогда как 49,9% выступили против. (Еще 12% сказали, что им всё равно, тогда как 25,7% не дали ответа). С началом российской спецоперации в феврале экономическая либерализация на Украине приобрела еще более мрачный оборот.

В марте 2022 года Верховная Рада приняла чрезвычайное законодательство, по которому работодатели получили право приостанавливать действие коллективных договоров. Затем, в мае, постоянный пакет реформ по сути вывел подавляющее большинство украинских работников (занятых на предприятиях со штатом менее 200 сотрудников) из-под действия украинского трудового законодательства. Хотя непосредственную выгоду из этого извлекут украинские работодатели, западные правительства уже много лет как лоббируют либерализацию трудового законодательства.

Документы, просочившиеся в 2021 году, показали, что британское правительство обучало украинских чиновников тому, как убедить непокорную общественность отказаться от прав рабочих и принять антипрофсоюзную политику. Авторы учебных материалов сетовали, что общественное мнение воспринимает реформы в штыки, но взамен предлагали информационные стратегии, как ввести украинцев в заблуждение и заручиться их поддержкой.

На Конференции по восстановлению Украины Запад призвал к агрессивным неолиберальным реформам

В конференции по восстановлению Украины в июле 2022 года, состоявшейся в швейцарском городе Лугано при поддержке правительств Швейцарии и Украины, приняли участие представители следующих государств и учреждений: Албания Австралия Австрия Бельгия Канада Хорватия Кипр Чехия Дания Эстония Финляндия Франция Германия Греция Венгрия Ирландия Исландия Израиль Италия Япония Латвия Литва Лихтенштейн Люксембург Мальта Нидерланды Северная Македония Норвегия Польша Португалия Южная Корея Румыния Словакия Словения Испания Швеция Швейцария Турция Украина Великобритания США Совет Европы

Европейский банк реконструкции и развития Европейская комиссия Европейский инвестиционный банк Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Из крупных чиновников мероприятие посетили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Швейцарии Игнацио Кассис (Ignazio Cassis) и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (Liz Truss). Виртуально присутствовал поддерживаемый Западом лидер Украины Владимир Зеленский.

Физически же на встречу в Швейцарии прибыли премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и главный политический союзник Зеленского Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады Украины. Стефанчук — главный преемник Зеленского. Он же — член всемогущего Совета национальной безопасности и обороны Украины, который управляет страной на самом деле.

Добро дала даже ООН: видеообращение к конференции записал сам ее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

На двухдневной встрече участники согласились, что в перспективе Украина должна стать членом Европейского Союза, хотя статус кандидата она получила всего две недели назад, на июньском саммите в Брюсселе.

По завершении встречи все присутствующие правительства и учреждения одобрили совместное заявление под названием Луганская декларация (по городу Лугано, - прим. перев.). Ее дополнил Национальный план восстановления, который подготовил Совет национального восстановления при правительстве Украины.

План предусматривает ряд неолиберальных реформ, в том числе "приватизацию нестратегических предприятий" и "завершение акционирования государственных предприятий" — причем в пример приводится продажа украинской государственной атомной энергетической компании "ЭнергоАтом".

В целях "привлечения частного капитала в банковскую систему" план призывает к "приватизации государственных банков". Чтобы нарастить частные инвестиции и стимулировать национальное предпринимательство, план восстановления призывает к значительной дерегуляции и предлагает создание "проектов-катализаторов", чтобы разблокировать частные инвестиции в приоритетные сектора. В документе звучат явный призыв сократить защиту труда и критика остатков действующего трудового законодательства — они называются пережитками советской эпохи.

Авторы плана сетуют на "устаревшее" трудовое законодательство — по их словам, оно осложняет процесс найма и увольнения, а также регулировку сверхурочных. В качестве примера якобы устаревшего трудового законодательства приводится то обстоятельство, что работников с годовым стажем работы на Украине уведомляют об увольнении по сокращению штатов за девять недель, тогда как в Польше и Южной Корее — за четыре.

В том же ключе Национальный план восстановления призвал Украину снизить налоги для корпораций и большого капитала.

В плане звучит жалоба, что целых 40% ВВП Украины приходится на налоговые поступления, — авторы называют это "высоким налоговым бременем" по сравнению с образцовым примером Южной Кореи. Таким образом, Украину призывают "реформировать налоговую службу" и "задуматься о снижении доли налоговых поступлений в ВВП".

Короче говоря, экономическое предложение Конференции по восстановлению Украины — вашингтонский консенсус в слегка переиначенном виде: типичная программа правых, которая подразумевает массовую приватизацию, дерегуляцию промышленности, ослабление охраны труда, снижение налогов для богатых и возложение налогового бремени на украинских рабочих. В 1990-х годах, с распадом СССР, США навязали России и другим бывшим республикам так называемую капиталистическую "шоковую терапию".

Исследование ЮНИСЕФ 2001 года показало, что жесткие неолиберальные реформы в одной только России привели к 3,2 миллионам избыточных смертей и довели 18 миллионов детей до нищеты, на фоне всеобщего недоедания и кризиса доступной медицины. Похоже, что Вашингтон и Брюссель намерены повторить ту же самую неолиберальную шоковую терапию на послевоенной Украине.

Новые призывы к шоковой терапии

В дополнение к мероприятию в июле 2022 года в Швейцарии Конференция по восстановлению Украины опубликовала "стратегический брифинг", составленный правой украинской организацией под названием Центр восстановления экономики.

Центр восстановления экономики называет себя "площадкой, объединяющей экспертов, аналитические центры, бизнес, общественность и государственных деятелей для развития экономики страны". На его сайте в качестве партнеров и спонсоров указана масса украинских корпораций. Центр лоббирует их интересы как торговая палата.

Доклад за авторством этого корпоративного лобби для Конференции по восстановлению Украины педалирует агрессивные неолиберальные экономические реформы еще откровеннее Национального плана восстановления.

Документ написан языком правых либертарианцев и призывает к "экономической свободе", "компактному государственному аппарату" и "открытым рынкам".

Его пассажи читаются как неолиберальный шаблон: "уменьшить нормативно-правовую нагрузку на бизнес" за счет "снижения правительственного вмешательства (налогового администрирования, приватизации, цифровизации государственных услуг), повышения эффективности регулирования (дерегуляции) и открытых рынков и свободы инвестиций (либерализации рынков капитала).

Во имя "интеграции с ЕС и доступа к рынкам" предлагается также "отмена пошлин и иных нетехнических барьеров для всех украинских товаров". Параллельно звучит призыв "содействовать привлечению прямых иностранных инвестиций для прихода на Украину крупнейших международных компаний", которые получат при этом "специальные инвестиционные льготы".

По сути, Украину призвали сдать свой экономический суверенитет западному капиталу. И в Национальном плане восстановления, и в стратегическом брифинге подчеркивается необходимость энергичных усилий по борьбе с коррупцией на Украине.

Однако ни в том, ни в другом документе не признается тот общеизвестный факт, что поддерживаемый Западом лидер Киева Владимир Зеленский, выступавший на Конференции по восстановлению Украины, вывел из страны крупные суммы в сети офшоров.

Имя Зеленского фигурирует в "Досье Пандоры" — масштабной утечке данных о подозрительных офшорных компаниях — и у него есть связи с элитной недвижимостью в Лондоне.

Еще больше либерализации, приватизации, дерегуляции и снижения налогов

В дополнение к Национальному плану восстановления и стратегическому брифингу на июльской конференции по восстановлению Украины 2022 года был представлен доклад Economist Impact, корпоративной консалтинговой фирмой, входящей в Economist Group.

Документ под названием "Отслеживание реформ на Украине" профинансировало правительство Швейцарии — якобы чтобы стимулировать дискуссию по этому вопросу на Конференции по восстановлению Украины 2022 года.

Авторы доклада проанализировали уже действующие после переворота 2014 года неолиберальные меры и призвали к еще более решительным реформам по окончании боевых действий.

Из трех представленных на конференции докладов в этом прозвучал, пожалуй, самый громкий призыв к Украине принять неолиберальную шоковую терапию — которую нередко называют капитализмом катастроф.

Со ссылкой на Economist Intelligence Unit в документе утверждается, что у Украины хватает нерешенных проблем с дерегуляцией, конкуренцией и непрекращающимся вмешательством государства — которое изображается как нечто изначально плохое.

В том же ключе авторы настаивают на увеличении прямых иностранных инвестиций в международные корпорации вместо социальных программ для украинского народа. В докладе подчеркивается важность развития финансового сектора и звучит призыв к отмене излишних правил и пошлин.

"Дерегуляция углубилась, а налогообложение упростилось, — одобрительно отзываются авторы доклада. — Причем эти меры не только выстояли на фоне конфликта, но и ускорились".

Авторы похвалили Центральный банк Украины за "успешную либерализацию валюты и плавающий обменный курс". В докладе отмечается, что некоторые из этих мер были отменены из-за российского спецоперации, и звучит призыв к "скорейшей ликвидации валютного контроля", чтобы "восстановить конкурентоспособность в финансовом секторе".

При этом авторы сетуют, что неолиберальные реформы проводятся недостаточно быстро: "Приватизация, которая и до конфликта продвигалась небыстро, застопорилась, а законопроект, призванный ее ускорить, отклонила Верховная Рада".

Доклад призывает к дальнейшей "либерализации сельского хозяйства" для "привлечения иностранных инвестиций и поощрения отечественного предпринимательства", а также к "процедурным упрощениям", чтобы "облегчить малым и средним предприятиям расширение за счет покупок и инвестиций в государственные активы", — это "поможет иностранным инвесторам закрепиться на рынке после конфликта".

"Дальнейшая приватизация крупных и убыточных государственных предприятий позволит большему количеству украинских предпринимателей выйти на рынок и преуспеть в послевоенных условиях", — говорится в докладе.

Исследование Economist Impact подчеркивает важность того, чтобы Украина сократила торговлю с Россией и теснее сплотила свою экономику с европейской.

"Торговые реформы Украины сосредоточены на усилиях по диверсификации ее торговых операций и усилению интеграции в рынок ЕС", — говорится в докладе.

Авторы доклада, подготовленного при помощи западных правительств, радуются, что экономические связи Киева с восточным соседом значительно сократились: "В 2014 году Россия была основным торговым партнером Украины: на ее долю приходилось 18,2% экспорта и 22% импорта. Однако с тех пор доля России в экспорте и импорте Украины неуклонно снижалась, достигнув 4,9% и 8,4% в 2021 году соответственно".

"Украина добилась особых успехов в диверсификации своего торгового портфеля с ЕС, нарастив объем торговли с членами альянса с 2015 по 2019 год на 46,2%", — говорится далее.

В докладе утверждается, что Украине "необходимо" провести другие реформы — в частности, привести ширину железнодорожной колеи в соответствие со стандартами ЕС.

Конфликт при этом подается как возможность упрочить эту катастрофическую политику. "С окончанием боевых действий может представиться возможность завершить сложную земельную реформу, которая наделит правом покупки сельскохозяйственных земель юридических лиц, в том числе иностранных", — говорится в докладе.

"Открытие пути для притока международного капитала в украинское сельское хозяйство наверняка повысит его производительность и конкурентоспособность на рынке ЕС", — считает компания.

В документе излагаются новые способы эксплуатации украинских работников в конкретных отраслях — "особенно в фармацевтическом и электротехническом производстве, производстве пластмасс и резины, мебели, текстиля, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции".

"После окончания конфликта правительству придется рассмотреть вопрос о существенном снижении доли государственных банков за счет приватизации "Приватбанка", крупнейшего кредитора страны, и "Ощадбанка", который занимается пенсиями и социальными выплатами", — говорится в докладе. Авторы приходят к оптимистичному заключению, что с окончанием боевых действий Украине представится возможность ускорить программу реформ, которые позволят еще сильнее дерегулировать и приватизировать убыточные госпредприятия.

Конференция по восстановлению Украины толкает страну к катастрофе, опираясь на риторику "социальной справедливости"

Хотя все три опубликованных в 2022 году документа фактически навязывают правую экономическую политику, на поверхностном уровне в них звучит риторика социальной справедливости. В частности, конференция опубликовала семь "принципов Лугано" как основу справедливого и равноправного послевоенного восстановления:

партнерство

упор на реформы

прозрачность, подотчетность и верховенство закона

демократическое участие

представительство всех заинтересованных сторон

гендерное равенство и инклюзивность

экологическая устойчивость

Эти принципы доказывают, как "ястребы" из Вашингтона и Брюсселя все чаще обращаются к доктрине "интерсекциональности" для рекламы своей воинственной внешней политики.

В своей статье "Политкорректная империя: грядущее слияние социальной справедливости и неоконсерватизма" бывший сотрудник Госдепартамента США Кристофер Мотт (Christopher Mott) объяснил, как леволибералы все чаще рассуждают о социальной справедливости, придавая тем самым легитимности западному империализму.

Мотт заметил, что "тяга либеральных атлантистов к морализаторству и социальной инженерии" чревата мощным отпором по всему миру.

Прозападные либералы из постсоциалистической Европе целых три десятилетия насаждают ложное противоречие между либеральным культурным проектом, который может быть реализован лишь в условиях трансатлантической гегемонии США и неолиберальными экономическими реформами, с одной стороны, и чисто вымышленным социалистическим прошлым, с другой. При этом его политическое наследие так или иначе отражается в попытках правых антикоммунистов и националистов свести на нет успехи женщин при социализме.

Эта подача явно абсурдна, однако же завоевала сторонников среди молодых интеллектуалов либерального толка, особенно в Центральной и Восточной Европе, которые почти или в принципе не помнят социалистический период и не видят карьерных перспектив вне прозападного идеологического аппарата.

С другой стороны, правые националисты вроде венгерского лидера Виктора Орбана подают себя единственными защитниками культурного суверенитета своих стран от враждебных чужаков, отказываясь при этом рвать с капиталистическими догмами. Местные же активисты, борющиеся истинную социальную справедливость, выставляются иностранными агентами и вражескими наймитами.

Даже в мирное время это в лучшем случае подрывает их работу и мешает их успехам. А в такой стране, как Украина, где западные правительства поддерживают ультраправые неофашистские группировки и восемь лет затягивают гражданскую войну, это и вовсе опасно для жизни.

На Украине вообще осталось, что грабить?

9 мая 2022 года Конгресс США принял Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине, значительно расширив полномочия Вашингтона по оказанию ей военной помощи.

Исторические положения о ленд-лизе возникли в США во время Второй мировой для оказания военной помощи странам, сражающимся с нацистской Германией (в том числе Великобритании и Советскому Союзу), формально не вступая в войну.

По этой схеме США предоставляли военную технику в кредит. За уничтоженное или необходимое оборудование и технику правительства-получатели возвращали его полную стоимость.

Администрация Джо Байдена объяснила ленд-лиз необходимостью быстро провести законопроект через Конгресс, пока не кончилось иное финансирование.

Многие американцы уже воспротивились, сочтя раздачу иностранному государству бюджетных миллиардов бессмысленной, однако ленд-лиз — это займ, а не безвозмездная субсидия.

Великобритания, один из ближайших союзников США, лишь в 2006 году завершила выплату 60-летнего долга по ленд-лизу. В том же году бывшие советские обязательства окончательно урегулировала Россия.

Учитывая этот исторический прецедент, Украину наверняка обременят долги, которые она не сможет сразу погасить, — к тому же предоставленные прозападным коррумпированным элитам в условиях военного времени. Таким образом, американские финансовые институты получат своего рода залог, чтобы навязать Украине неолиберальную политику структурной перестройки и подчинить ее экономику на долгие годы.

Вашингтон и его союзники часто прибегают к долговым обязательствам, чтобы вынудить страны принять непопулярные, но выгодные Западу политические перемены, а из-за трудностей с их погашением странам приходится брать новые займы. Так они оказываются в долговой ловушке, откуда так просто не выбраться.

На самом деле это Международный валютный фонд и отказ демократически избранного президента Виктора Януковича принять его требования о сокращении заработной платы, социальных расходов и прекращении субсидий на газ во имя дальнейшей интеграции с ЕС привели к развороту в сторону России и подготовили почву сперва для протестов на Майдане, а затем и для государственного переворота при поддержке Запада.

В нынешнем конфликте Москва и пророссийские сепаратисты уже заняли исторически самые промышленно развитые регионы Украины на востоке страны и потенциально могут их аннексировать.

В этих же регионах сосредоточена основная часть энергоресурсов Украины — особенно угля. При этом значительная часть прежней промышленной базы страны уничтожена физически.

При этом миллионы украинцев уже эмигрировали и едва ли вернутся, особенно если получат в ЕС разрешение на работу. Шансы, что молодежь и технические специалисты останутся на Украине, невелики.

Ситуация становится еще мрачнее, если учесть, что Украина была беднейшей страной в Европе задолго до февральской спецоперации.

И если Советская Украина процветала как центр тяжелой промышленности и поставщик кадров для советской элиты, то постсоветская Украина превратилась в площадку для соперничества прозападных и пророссийских группировок.

С распадом СССР Украину опустошили затяжные экономические кризисы и безудержная коррупция, которая носит системный характер. Доходы и уровень жизни украинцев упали даже по сравнению с другими бывшими советскими республиками.

Украина так и не смогла восстановить свою экономику до уровня 1990 года, когда еще входила в состав Советского Союза. Кроме того, качество жизни украинских работников снизилось, а доступность социальных услуг сократилась.

В силу ограниченности средств даже на основные государственные функции, не говоря уже о погашении внешних долгов, после конфликта Украине придется пойти на унизительные и опасные уступки в других сферах — например, стать полигоном для испытаний оружия в израильском стиле или ареной для тайных операций США вроде Косово или предоставить убежище западным предприятиям, бегущим от налогов. И все это при полном уничтожении остатков социальной системы и охраны труда.

Однако вместо того, чтобы приблизить дипломатическое решение конфликта и дать украинскому правительству и народу возможность сосредоточить ресурсы и восстановить экономику, западные правительства категорически отвергают мирные переговоры. Как заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель: "Эта война будет выиграна на поле боя".

Вашингтон и Брюссель приносят Украину в жертву своим геополитическим интересам. А их Конференция по ее восстановлению Украины показывает, что они рассчитывают на экономическую выгоду даже по окончании боевых действий.