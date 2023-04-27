Из-за Путина Европа вскоре окажется в безвыходном положении

JB Press: начав спецоперацию на Украине, Путин расколол европейское единство

Европейское единство дало трещину из-за начатой Путиным спецоперации на Украине, пишет JB Press. Она вызвала в ЕС разногласия по энергетической политике и лишила его лидеров пространства для совместного развития обороны региона. Такими темпами блок окажется в безвыходной ситуации, отмечает автор.

Ёити Масудзоэ

Прошло 14 месяцев после начала специальной военной операции России на Украине, но перспектив для прекращения огня до сих пор нет. Вашингтон играет ведущую роль в поддержке Киева, но у него нет конкретного сценария развития действий или графика перемирия. У членов НАТО нет другого выбора, кроме как подчиниться желаниям своего лидера.

В свою очередь, <...> у России есть ядерное оружие, а президент Владимир Путин ясно дал понять, что намерен продолжать военные действия.

Могут ли в такой ситуации европейские страны продолжать поддерживать Украину и сохранять при этом единство?

Денуклеаризация, несмотря на то, что большинство выступают против

15 апреля Германия остановила все свои атомные электростанции.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года правительство Меркель приняло решение остановить восемь из 17 действовавших на тот момент ядерных реакторов, включая семь старых реакторов и один аварийный, а оставшиеся девять постепенно вывести из эксплуатации к концу 2022 года.

Сейчас в правительство Шольца входит партия "Зеленых", которая призывает к отказу от ядерной энергетики. Это — одна из причин, по которой власти приняли решение о закрытии атомных электростанций, однако из-за конфликта на Украине реализация этого плана была отложена.

Карта источников энергии показывает, что доля атомной энергетики в стране снизилась с 18% в 2011 году до 6% в прошлом году. Процент возобновляемых источников энергии, напротив, вырос с 20% до 44%.

Однако неясно, сможет ли одна только возобновляемая энергия обеспечить необходимые мощности. А если недостаток будет восполняться за счет угольной энергии, это будет означать откат назад.

В связи с озабоченностью по поводу стабильности поставок и роста цен на электроэнергию опросы общественного мнения показывают, что большинство населения выступает против закрытия АЭС. Правительство Германии уверено в том, что при необходимости оно сможет импортировать электроэнергию из соседних стран. Это связано с тем, что в Европе существует транснациональная энергосистема.

Тем не менее если Германия будет получать электроэнергию, например, из Франции или с Украины, это будет означать, что в конечном итоге ее зависимость от ядерной энергетики сохранится, поскольку эта электроэнергия производится на АЭС.

Разногласия в Европе по поводу атомной энергетики

Правительство Германии наращивает запасы СПГ, но в случае похолодания этой зимой может возникнуть дефицит газа.

Кстати, вывод реакторов из эксплуатации займет около 15 лет, но перезапускать их не планируют.

Во Франции доля атомной энергии составляет более 70%, и благодаря этому она практически не пострадала от путинской спецоперации. Напротив, Германия и Италия сильно зависят от российских нефти и газа, а потому их экономики перенесли тяжелый удар: цены на электроэнергию и голубое топливо резко подскочили.

В итальянском импорте доля российской нефти достигает 11% , газа — 31%, а угля — 56%. В 1990 году Рим ликвидировал все атомные электростанции, поэтому влияние СВО на эту страну было огромным. В связи с этим в настоящее время Италия предпринимает усилия по диверсификации источников импорта энергоресурсов.

16 апреля, на следующий день после того, как Германия закрыла свои последние три ядерных реактора, Финляндия начала эксплуатацию одной из крупнейших на планете новых АЭС.

Франция и Нидерланды строят шесть и две новые АЭС соответственно. Кроме того, Бельгия продлит срок эксплуатации двух атомных электростанций, которые планировалось закрыть в 2025 году. Такие страны Центральной и Восточной Европы, как Венгрия, Чехия, Польша, Словакия и Румыния, также планируют возвести новые АЭС.

Таким образом, в европейских странах наблюдается заметное отсутствие единства по энергетической политике. На фоне усилий по остановке глобального потепления особую важность представляет стабильное энергоснабжение, а российская спецоперация на Украине усложнила эту дилемму.

История объединения Европы

После Второй мировой войны стремление преодолеть национализм привело к региональной интеграции. Европейский союз (ЕС) является ярким примером.

Как не допустить войн — это вопрос для всего человечества. Справедливо будет сказать, что история нашего вида — это история войн, и Европа не является исключением. Со времен Средневековья ее философы и государственные деятели предлагали идеи и международные организации для построения цивилизации без конфликтов.

Однако в ХХ веке также разразились две мировые войны, и каждая из них началась в Европе. Именно поэтому после Второй мировой войны министр иностранных дел Франции Робер Шуман, бизнесмен Жан Монне и другие политики предпринимали усилия по поиску путей европейской интеграции.

Современные европейские войны велись между Францией и Германией — Франко-прусская война, Первая мировая и Вторая мировая война. Они были связаны с борьбой за ресурсы в приграничных районах, а именно — за уголь и железо. Поэтому политики подумали, что причины конфликтов можно устранить за счет совместного управления полезными ископаемыми.

Таким образом, шесть стран — Франция, Западная Германия, Италия и три страны Бенилюкса (межправительственный союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, — Прим. ИноСМИ) — создали в 1952 году Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). Жан Монне стал его президентом. Затем, в 1957 году, они организовали Европейское экономическое сообщество (ЕЭС).

В это же время было создано Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом). В то время ядерные разработки были исключительной прерогативой двух крупных держав — США и СССР.

В связи с этим упомянутые шесть государств стремились к совместной работе по развитию ядерной энергетики, которую было трудно продвигать поодиночке. Они решили содействовать мирному использованию ядерной энергии путем обмена информацией, совместных исследований и инвестиций в общие предприятия.

В 1967 году ЕОУС, ЕЭС и Евратом объединились в Европейское сообщество (ЕС).

После этого Европа продвигала атомные разработки, но отчасти из-за аварий на Чернобыльской АЭС (апрель 1986 года) и на АЭС "Фукусима-1" (март 2011 года) начало укрепляться антиядерное движение, и тенденции в мире резко изменились.

Иронично, что спустя 65 лет после запуска Евратома в ядерной политике стран ЕС нет единства.

Впоследствии в 1973 году к ЕЭС присоединились Великобритания, Ирландия и Дания, в 1981 году — Греция, а в 1986 году — Испания и Португалия. Кроме того, после падения Берлинской стены в 1989 году и окончания холодной войны, в 1995 году членами объединения стали Австрия, Финляндия и Швеция, в 2004 году — Кипр, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения, в 2007 году — Болгария и Венгрия, а в 2013 году — Хорватия.

Это расширение ЕС произвело глубокое впечатление. Однако 1 февраля 2020 года Евросоюз покинула Великобритания. Сейчас большинство британцев жалеет о BREXIT, но они не смогли принять правильное решение перед лицом популистского шторма. Это стало серьезным негативным фактором для роста экономики Великобритании.

Глубокая интеграция и отсутствие альтернатив

Наряду с расширением следует отметить и углубление ЕС. Процесс перехода от ЕОУС к ЕС сам по себе был углублением в смысле усиления интеграции.

Этот процесс продолжился, и в 1987 году вступил в силу Единый европейский протокол, ограничивший некоторые национальные суверенитеты и проложивший дорогу к единому рынку региона, а также политическому сотрудничеству.

В 1993 году был инициирован Маастрихтский договор (Договор о Европейском союзе), который усилил интеграцию путем создания единой валюты — евро — и определил трехкомпонентную структуру, опирающуюся на общую внешнюю политику, безопасность и правосудие. В январе 1999 года евро официально ввели в обращение.

Маастрихтский договор был пересмотрен Амстердамским (1999 год) и Ниццким договорами (2003 год). Кроме того, в 2009 году вступил в силу Лиссабонский договор, который определил организационные реформы для дальнейшей интеграции. Теперь он является основным соглашением ЕС.

Поскольку Европа хотела избежать повторения ужасов войны, то вполне естественно, что в процессе углубления появились предложения и по интеграции вооруженных сил. Еще в 1950 году француз Рене Плевен выдвинул идею создания Европейского оборонительного сообщества (ЕОС).

Однако его предложение было отклонено из-за оппозиции со стороны французского парламента. Свою роль в защите Западной Европы от военной угрозы со стороны СССР и Восточной Европы сыграла Организация Североатлантического договора (НАТО), созданная в 1949 году.

Но когда в 1989 году закончилась холодная война (окончание холодной войны официально зафиксировано в "Парижской хартии для новой Европы" 1990 года, — Прим. ИноСМИ) и пала Берлинская стена, страны Восточной Европы, избавившиеся от советского ига, подали заявки на вступление в НАТО (проблема расширения НАТО на Восток).

В 1999 году к альянсу присоединились Польша, Чешская Республика и Венгрия, в 2004 году — Эстония, Словакия, Словения, Болгария и Латвия, в 2009 году — Литва и Румыния, в 2009 году — Албания и Хорватия, в 2017 году — Черногория, в 2020 году — Северная Македония. А 4 апреля 2023 года в НАТО вступила Финляндия. Сейчас одобрения на членство ожидает Швеция.

Расширение НАТО уменьшило потребность в ЕОС. Текущая спецоперация на Украине показывает, что страны альянса сотрудничают для оказания вооруженной поддержки. В этом смысле справедливо сказать, что шансы на создание в будущем собственных интегрированных вооруженных сил Европы невелики.

Между тем нынешней военной ситуацией на Украине руководят лидер НАТО США и Великобритания, традиционно поддерживающая с первыми тесные связи, в результате чего Германия и Франция, стремящиеся сохранить собственные позиции, не могут действовать свободно.

Во время своего визита в Китай 5-7 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна придерживаться независимой от США и Китая стратегии в отношении тайваньского кризиса. Он подчеркнул, что ЕС должен быть третьим полюсом после США и Китая: "Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны следовать в этом вопросе чьему-то примеру и приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая".

Дело в том, что у Франции есть ядерное оружие и своя стратегия. В свою очередь, Германия проиграла во Второй мировой войне. Ей запрещено обладать ядерным оружием, и на ее территории расположены военные базы США. Попытки построить мир путем углубления взаимозависимости с Россией не были ошибочными. <...>

Однако если различные варианты, выдвигаемые Берлином и Парижем, будут отметены, останется меньше возможностей для прекращения огня на Украине. Европа окажется в безвыходной ситуации.