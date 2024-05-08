Сертификацию авиадвигателя ПД-8 ускорят с помощью «цифровых двойников»

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации внедряет концепцию цифровой сертификации. Применение технологий цифрового двойника и компьютерное моделирование помогут сократить объем натурных испытаний и ускорить сертификацию авиационного двигателя ПД-8 для импортозамещенного пассажирского лайнера SJ-100.

В перечень доказательной документации для прохождения сертификации авиадвигателя ПД-8 включены результаты компьютерного моделирования. Оно позволяет проводить виртуальные испытания как отдельных компонентов силовой установки, так и системы в целом.

Цифровые испытания могут применяться для подтверждения соответствия требованиям по охлаждению и пожарной безопасности двигателя, его работоспособности при неблагоприятных атмосферных условиях, таких как дождь, град и обледенение. Также компьютерное моделирование позволяет проверить работоспособность силовой установки при попадании посторонних предметов, например птиц.

«Двигатель ПД-8 создается в беспрецедентно короткие сроки, и при его сертификации мы применяем самые современные технологии. Смысл цифровой сертификации не в том, чтобы заменить реальные сертификационные испытания двигателя, а чтобы сократить их объем и не тратить на это дополнительные ресурсы. Сначала новый двигатель обкатывается с помощью цифровых двойников и виртуальных испытаний. И только потом, когда все отточено, наступает черед испытаний натурных. Валидационный базис для сертификации формируется с учетом результатов компьютерного моделирования. В будущем это позволит также существенно сократить объем стендовых испытаний при создании новых модификаций двигателя ПД-8», – отметил заместитель начальника ОКБ-1 по расчетно-исследовательским работам «ОДК-Сатурн» Кирилл Виноградов.

Формирование и внедрение технологии цифрового двойника на предприятии «ОДК–Сатурн» проводится совместно с передовыми инженерными школами и отечественными разработчиками программного обеспечения. Технология создания цифровых двойников успешно развивается с привлечением отечественных компаний, специализирующихся на цифровых платформах, таких как CML-Bench® и pSeven Enterprise. Передовые решения позволяют значительно повысить эффективность расчетного обоснования соответствия типовой конструкции двигателя сертификационным требованиям.