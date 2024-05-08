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Военное обозрение

Госдеп США подтвердил отказ Вашингтона отправлять американских военных на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Американских военных на Украине не будет, США не намерены вступать в открытое столкновение с Россией. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Американское внешнеполитическое ведомство отреагировало на несколько заявлений российского МИДа, прозвучавших накануне, в том числе и в отношении обещаний Макрона отправить войска НАТО на Украину. Если это и произойдет, то без участия американцев, в Госдепе подтвердили отказ от участия в боевых действиях на Украине.

Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину

— заявил Миллер в ходе брифинга, отказавшись комментировать заявление одного из конгрессменов о необходимости отправки войск воевать против российской армии.

Накануне лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что США не может допустить победы России на Украине, поэтому необходимо отправить подразделения регулярной армии США на помощь Киеву.

В то же время в Белом доме заявляют, что продолжат оказывать Зеленскому военную помощь в виде поставок вооружений и техники, но воевать украинцы будут сами. Для США Украина — это прекрасные инвестиции, приносящие большой доход. Кроме того, США через Украину наносят ущерб России, не теряя при этом своих военных.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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