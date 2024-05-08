Ростех сообщил о поставке БМП-3 с усиленной защитой и маскировочными комплексами "Накидка"

В госкорпорации отметили, что дополнительные комплекты защиты помогают от атак "в борт"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Курганмашзавод" (КМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) поставил в войска БМП-3 с усовершенствованной защитой и оснащенные маскировочными комплексами "Накидка". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Курганмашзавод холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) поставил Минобороны России новую партию военной техники. Это БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, включая маскировочные комплексы "Накидка", а также БМД-4М. Боевые машины десанта направлены в войска с опережением плана. Специалисты предприятия проанализировали опыт специальной военной операции и усовершенствовали БМП-3. Новая партия "троек" получила штатные комплекты дополнительной защиты, комплекты защиты верхней полусферы, а также комплекты средств снижения заметности - "накидки", - сообщили там.

В Ростехе отметили, что дополнительные комплекты защиты помогают от атак "в борт" и в верхнюю полусферу - например кумулятивными боеприпасами, сбрасываемыми с дронов. В свою очередь "Накидки", снижающие заметность БМП для тепловизоров, сделаны из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала.

"Сегодня "Курганмашзавод" направил в войска новую партию техники с усиленной защитой. Помимо дополнительного бронирования, БМП-3 получили "Накидки" - огнеупорные покрывала, которые снижают заметность машины в тепловом и радиоспектрах. Эти решения значительно повысили боевую живучесть техники", - привели в Ростехе слова индустриального директора кластера обычных вооружений и спецхимии Бекхана Оздоева.

Как добавили в госкорпорации, в апреле "Курганмашзавод" досрочно изготовил комплекты дополнительной защиты для БМП-2 - противокумулятивные решетки и бронеэкраны.