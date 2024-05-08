Министры обороны США и Украины обсудили потребности Киева в оружии

Ллойд Остин и Рустем Умеров во время телефонного разговора также затронули "последние события на поле боя"

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и его украинский коллега Рустем Умеров обсудили потребности Киева в поставках оружия. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как отмечается в документе, Остин и Умеров во время телефонного разговора затронули "последние события на поле боя", а также обсудили "наиболее острые потребности Украины в военной поддержке". Кроме того, главы ведомств обсудили предоставленный Киеву пакет вооружений на сумму $1 млрд, а также выделение Вашингтоном $6 млрд на производство вооружений и военного оборудования для их последующей передачи Украине.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что недавно одобренный Конгрессом новый пакет военной помощи Киеву не сможет моментально в корне изменить ситуацию на поле боя. Он считает, что полученная помощь поможет Киеву удержать фронт и подготовить почву для ответных действий. Салливан при этом отметил, что эти прогнозы будут актуальны, только если президент США Джо Байден сможет переизбраться в ноябре этого года.

24 апреля Байден подписал утвержденный Конгрессом законопроект о возобновлении поставок оружия Украине на общую сумму $61 млрд. Как подчеркивали в МИД РФ, предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.