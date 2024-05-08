Способен непрерывно работать в течение недели: представлен новый японский подводный беспилотник Long Endurance UUV

Источник изображения: topwar.ru

Японская компания ATLA представила новый сверхбольшой беспилотный подводный аппарат, получивший обозначение Long Endurance UUV.

Построенный Mitsubishi Heavy Industry образец является экспериментальной моделью; в настоящее время он проходит испытания в специальном бассейне.

Беспилотник состоит из трех секций: головной, на которой установлена система управления; энергетической, оборудованной источником питания; хвостовой, оснащенной двигательной установкой. На эту базовую платформу могут устанавливаться модули с различной полезной нагрузкой в зависимости от поставленной боевой задачи.

БПА способен автономно функционировать в течение длительного периода. В текущей конфигурации, имеющей 10 метров в длину, время непрерывной работы составляет неделю при скорости хода 3-4 узла. Однако разработчик намерен добиваться большей продолжительности, в том числе за счет перехода с литий-ионных аккумуляторов на жидкотопливные, либо на ВНЭУ или дизель-электрические двигатели.

Источник изображения: topwar.ru

Разработчик планирует добиться автономной работы беспилотника, то есть без участия оператора. Для определения своего местоположения БПА использует комбинацию ИНС и доплеровский измеритель скорости. В целях обнаружения шума винтов и других звуков, исходящих от кораблей противника, применяется пассивный гидролокатор. После подъема на водную поверхность к работе подключается активный сонар.

В настоящее время БПА находится в специальном резервуаре, в котором имитируются условия морской среды, такие как течения, температура и соленость воды, а также подводная акустика. Все эти показатели аккумулируются ИИ и в итоге позволят ему выработать алгоритмы автономных действий, например, автоматически обнаруживать и идентифицировать цели.