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ТАСС

Источник: боевой ледокол "Иван Папанин" выйдет на заводские ходовые испытания в июне

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Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»
Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Источник в кораблестроительной отрасли отметил, что судно вышло из дока, где ему обновили окраску корпуса

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Первый боевой ледокол "Иван Папанин" проекта 23550 (шифр "Арктика"), построенный на "Адмиралтейских верфях", выйдет на заводские ходовые испытания ориентировочно в июне 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"На днях ледокол вышел из дока, где ему обновили окраску корпуса. Сейчас он находится у причальной стенки предприятия. Ориентировочно в июне он выйдет на заводские ходовые испытания", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В апреле ТАСС сообщал, что экипаж первого боевого ледокола "Иван Папанин" заселился на корабль. 1 февраля 2024 года в Минобороны РФ сообщили, что экипаж "Ивана Папанина", проходившего на тот день швартовые испытания, завершал комплексную подготовку к приему ледокола.

По данным МО РФ, подготовка экипажа патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" велась по специальным программам, предполагающим эксплуатацию техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях. В подготовке экипажа были задействованы учебно-тренажерные комплексы, на которых отрабатывались различные задачи в составе корабельных боевых расчетов.

Корабли проекта 23350 строятся как для ВМФ России, так и для морских частей Пограничных войск ФСБ России (в последнем случае - шифр "Ермак", строитель - Выборгский судостроительный завод). Их еще называют многофункциональными кораблями ледового класса с возможностью преодоления льдов толщиной 1,7 м. В исполнении кораблей для ВМФ России предполагается, что в состав вооружения корабля войдет 76,2-мм артиллерийская установка, возможно размещение в двух контейнерных пусковых установках восьми крылатых ракет "Калибр-К" и/или противокорабельных ракет "Уран". Ледокол способен нести вертолет. 

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Выборгский СЗ
Минoбороны РФ
Проекты
23550
Арктика
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