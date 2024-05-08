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Газета.ru

«Неизбежные катастрофические последствия»: Россия пригрозила ударить по военным объектам Британии

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в Киеве, 2 мая 2024 года
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в Киеве, 2 мая 2024 года.
Источник изображения: Thomas Peter/Pool/Reuters

МИД РФ: военные объекты Британии могут стать целями России в ответ на удары ВСУ

Российский МИД отреагировал на интервью британского министра Дэвида Кэмерона, который сказал, что Киев вправе использовать полученное оружие для ударов по РФ. Раньше Лондон уверял, что переданные Украине крылатые ракеты большой дальности не будут применяться по территории России. В МИД РФ предупредили, что Москва в ответ на атаки ВСУ с применением британского оружия будет рассматривать в качестве целей любые военные объекты и технику Соединенного Королевства на Украине и за ее пределами.

Враждебные слова Кэмерона

МИД РФ пригрозил Лондону ударами по британским военным объектам в случае ударов ВСУ по России с применением оружия Соединенного Королевства. Это произошло в ответ на недавнее заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвида Кэмерона.

Пресс-служба российского МИД сообщила, что 6 мая в ведомство вызвали посла Соединенного Королевства в Москве Найджела Кейси. Во время встречи ему выразили "решительный протест" из-за интервью Кэмерона для Reuters.

"Кейси было жестко указано на то, что враждебный выпад Кэмерона прямо противоречит ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России. Тем самым глава Форин Офиса (название британского МИДа, от англ. Foreign Office. - "Газета.Ru") дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта", - отметил МИД РФ.

В ведомстве добавили, что российская сторона считает заявление Кэмерона "свидетельством серьезной эскалации и подтверждением возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева".

"Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", - подчеркивается в заявлении.

Британского посла призвали задуматься о последствиях "таких враждебных шагов Лондона" и опровергнуть провокационные слова Кэмерона.

Аргументы главы МИД Британии

3 мая агентство Reuters выпустило интервью с главой британского МИД. Кэмерон приехал в Киев на встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским. Британский министр пообещал ежегодно выделять Украине около $3,74 млрд военной помощи "столько, сколько потребуется". При этом чиновник отметил, что Соединенное Королевство опустошило все, что имеет, «с точки зрения поставки военной техники».

В интервью Кэмерон также сообщил, что Киев сможет использовать оружие так, как сочтет нужным:

«Украина имеет на это право. Точно так же, как Россия наносит удар внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя».

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в Киеве, 2 мая 2024 года

Источник изображения: Thomas Peter/Pool/Reuters


Кэмерон добавил, что выделение нового пакета помощи со стороны США поспособствует "моральному подъему" украинцев. При этом он не стал прямо отвечать на вопрос о продолжении американской поддержки в случае переизбрания Дональда Трампа:

"Не нам решать, кого американцы выберут своим президентом - мы будем работать с кем бы это ни было".

По словам Кэмерона, стратегия союзников Киева должна заключаться в гарантии, что Украина будет в выгодном положении к моменту американских выборов, которые пройдут в ноябре.

РФ приготовила ответ

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с телеканалом ATB 5 мая сказал о том, что британский коллега не раскаялся после своих слов, потому что ему "это чувство неизвестно":

"Кэмерон подтвердил свою позицию о том, что британское оружие может использоваться украинцами для нанесения ударов по любой цели на территории России. Это англичане. Их репутация хорошо известна".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом отметил, что 6 мая Минобороны РФ анонсировало учения нестратегических ядерных сил в связи с «беспрецедентным витком напряженности» в украинском конфликте, который спровоцировало в том числе заявление Кэмерона. На них отработают вопросы применения тактического ядерного оружия.


Алена Фомина

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