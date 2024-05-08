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На предприятии компании Diehl в столице Германии 3 мая произошло возгорание, которое никак не удавалось ликвидировать. Наконец, спустя четверо суток был потушен пожар на этом оборонном заводе в Берлине, поставляющем продукцию для ВСУ.

Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе берлинской пожарной охраны.

Одной из главных проблем, связанных с возгоранием на заводе гальванических покрытий в берлинском районе Лихтерфельд, стало образование токсичного облака, представляющего угрозу для местного населения, о чем ранее сообщало «Военное обозрение».

Пожар в Diehl в Лихтерфельде был успешно потушен

- заявили в пожарной службе.

И хотя было объявлено, что пожар удалось потушить, ситуация еще остается опасной. Это связано с тем, что на объекте ликвидированы еще не все очаги тления. Пожарные продолжают их выявлять и обезвреживать.

Причины возникновения пожара выяснить пока не удалось. Немецкие правоохранительные органы продолжают расследовать инцидент. А на следующей неделе пострадавшее здание начнут сносить.

Компания Diehl, в числе прочего, занимается выпуском систем противовоздушной обороны, некоторые из которых поступают в распоряжение киевского режима. Речь идет о зенитных ракетных комплексах IRIS-T. На предприятии производятся различные металлические комплектующие, в том числе, для этих систем ПВО, которыми пользуются украинские военные, действующие в зоне СВО против российских войск. Поэтому в России сообщение о пожаре, в основном, не вызвало негативных эмоций.