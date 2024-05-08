СМИ: новые управленцы ОСК намерены избавиться от непрофильных активов

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность продажи части активов до 2027 года для сокращения издержек. Об этом говорится в подготовленной менеджментом компании презентации, оказавшейся в распоряжении РБК.

В документе приводятся меры, которые могут быть включены в разрабатываемую стратегию развития корпорации до 2035 года (утвердить ее планируется в 2024 году).

Объединенная судостроительная корпорация sudostroenie.info

Предлагается, в частности, ускорить продажу непрофильных активов, сократить "избыточные территории" и продать активы, не имеющие "перспектив долгосрочного развития". О каких верфях, предприятиях и земельных участках идет речь, в презентации не указано, отмечает РБК.

В банке ВТБ, который с осени 2023-го получил ОСК в управление на пять лет, переадресовали все вопросы в корпорацию. Там, в свою очередь, от комментариев отказались.

После передачи ОСК в управление ВТБ глава банка Андрей Костин в интервью РБК в сентябре 2023-го говорил о необходимости перестроить управление корпорацией, которое на момент передачи было неэффективным, и вложить инвестиции в обновление производственных мощностей.

В презентации указано, что к 2027 году также предлагается окончательно отказаться от заключения убыточных или не обеспеченных договорными механизмами снятия рисков контрактов, укрупнить общества группы по профильности для снижения накладных расходов на управление, централизовать непроизводственные функции. Также предлагается в долгосрочной перспективе снизить административно-управленческие расходы по группе на 20%.

По итогам 2023 года выручка ОСК выросла до 400 млрд рублей, однако рентабельность по чистой прибыли оказалась отрицательной – минус 11%. Средняя убыточность в 2011–2023 годах составила 17%.