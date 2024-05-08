Безусловный сигнал: что означают учения нестратегических ядерных сил

Маневры объявлены в ответ на провокационные заявления западных политиков

Учения нестратегических ядерных сил, в которых примут участие ракетные войска Южного военного округа, авиация и ВМФ, станут ответом на агрессивные заявления и угрозы западных политиков. Целью объявленных по поручению президента маневров названо поддержание готовности личного состава и техники и безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета российского государства. Какие задачи могут отрабатываться на тренировках и какие средства могут быть задействованы, разбирались «Известия».

Остудить горячие головы

Учения Минобороны РФ по отработке применения нестратегического ядерного оружия — это предупреждение западным политикам, заявили в МИД России.

— Рассчитываем, что данное мероприятие остудит «горячие головы» в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, — отметили в ведомстве.

Ранее в понедельник в Минобороны России сообщили, что учения проводятся в ответ «на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации». В ходе маневров проведут комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» выдвигается к месту пуска ракет на учениях Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящие ядерные учения, заявил, что Запад провоцирует беспрецедентный виток напряженности на Украине, что требует ответных мер со стороны России.

— Эти маневры вызваны эскалацией напряженности, спровоцированной Западом, заявлениями о том, что войска НАТО, и в том числе войска Соединенных Штатов, могут появиться на территории Украины, — прокомментировал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. — Это очень опасная тенденция. Поэтому необходимо несколько охладить пыл этих наших противников, чтобы они не загнали сами себя в угол, откуда выхода уже для них не будет.

По словам адмирала, настало время вспомнить, что у России есть тактическое ядерное оружие, оно готово к применению и об этом должны знать противники России.

Погрузка контейнеров с ракетами на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» в ходе учений Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

— Они должны быть заранее в соответствии с доброй волей России проинформированы, предупреждены, — отметил он.

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что предстоящие учения станут сигналом странам, считающим, что Россия не в состоянии применять тактическое ядерное оружие.

— Поскольку риски третьей мировой войны постоянно растут, нужно делать, с одной стороны, демонстративные учения, а с другой стороны, действия с практическим назначением, — заявил эксперт «Известиям». — На Западе постоянно говорят о готовности отправить свои войска на Украину. Уже появилась информация, что Иностранный французский легион находится на ее территории и принимает участие в боевых действиях в районе Славянска. Это уже не что иное, как прямой конфликт Франции с Россией. При этом Франция — ядерная держава. Чтобы удержать безумца президента Франции Эммануэля Макрона от дальнейших шагов, необходимо показать, что РФ готова к любому развитию событий.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» на боевой позиции Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Впрочем, по мнению венгерского политолога, члена клуба «Валдай» Габора Штира, страны Запада постараются избежать прямого конфликта с РФ.

— Много-много чего они говорят, но прямого конфликта не хотят, это точно, — рассказал он «Известиям». — Может, только поляки, прибалтийцы, но другие вообще не хотят, — объяснил он. — Россия сейчас тоже поднимает ставки в коммуникационной сфере, это обостряет ситуацию, но я думаю, что серьезной эскалации участники этой игры не хотят.

Угрозы Запада

В начале мая издание The Economist опубликовало интервью, в котором президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не отказывается от своих слов о возможной отправке войск на Украину. Французский лидер при этом отметил, что для этого вначале должен рухнуть фронт и поступить запрос на ввод войск со стороны Киева. Он также добавил, что уже многие страны поняли подход Франции, «согласились с нашей позицией».

Кроме того, в издании Asia Times появилась информация, что Франция уже отправила на Украину первые 100 солдат своего Иностранного легиона, которые были развернуты для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске. По данным бывшего помощника заместителя министра бороны США Стивена Брайена, в страну всего прибудут до 1,5 тыс. бойцов.

Танки Leopard-2 бундесвера форсируют водную преграду в ходе учений НАТО Steadfast Defender 2024 в Германии Источник изображения: Фото: TASS/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

При этом в Европе продолжаются начатые в феврале военные учения НАТО Steadfast Defender 2024. В западных СМИ отмечают, что крупнейшие за последние десятилетия маневры альянса направлены на подготовку к возможному конфликту с Россией. В них задействовано около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тыс. единиц военной наземной техники, среди которой 133 танка и около 90 тыс. военных. Территориально учения проходят на территории стран Прибалтики, а также Польши и Германии.

Также агентство Reuters опубликовало заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, в котором британский министр заявил о праве Украины наносить удары британским оружием по целям внутри России. Кэмерон добавил, что не поддерживает отправку военнослужащих стран НАТО на Украину, поскольку это может привести к эскалации конфликта. «Я бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией. В этом также нет необходимости. К настоящему моменту мы подготовили больше 60 тыс. украинских военных, — сказал Кэмерон. — Я считаю, что было бы неправильно, если бы солдаты НАТО убивали российских солдат».

Экипаж американского танка Abrams на учениях НАТО Steadfast Defender 2024 в Корженево, на севере Польши Источник изображения: Фото: TASS/ABACA

В понедельник посол Великобритании Найджел Кейси был вызван в МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что это произошло из-за высказываний Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по РФ с применением британского оружия. Как отметили в МИД РФ, посол был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами.

Послу было жестко указано на то, что враждебный выпад Кэмерона противоречит заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они не будут применяться по территории России. «Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Д. Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева», — отметило ведомство.

Проверить боеготовность

С советских времен на территории России накоплен внушительный арсенал тактических боеголовок, которые могут применяться как с наземных пусковых установок, так с самолетов и кораблей. Военный эксперт Дмитрий Корнев объяснил «Известиям», что основная нестратегическая ракетная система с ядерным вооружением — это ракетные комплексы «Искандер-М».

— Они входят в состав ракетных бригад сухопутных войск, — уточнил он. — У нас также существуют на вооружении бомбы с ядерными боевыми частями, которые могут применять самолеты фронтовой авиации, а именно Су-24М, Су-34. Далее у нас есть снаряды для артиллерии крупного калибра — «Пион», самоходная артиллерийская установка калибра 203 мм. Кроме этого, наш флот вооружен ракетными комплексами «Калибр», которые могут применять ядерную боевую часть.

Что касается флота, то, как пояснил «Известиям» Сергей Авакянц, все крылатые ракеты, которыми располагает ВМФ, начиная от «Калибров» и заканчивая изделиями еще советского производства, имеют головки с ядерными боеприпасами.

Артиллеристы ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион» в зоне СВО Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Сейчас будет отработка выдачи, снаряжения ядерных боеприпасов, подготовка к применению, прохождение сигналов, тактика применения с учетом ядерного боеприпаса, — рассказал экс-командующий ТОФ.

Адмирал отметил, что такого рода учения проводятся впервые за последние десятилетия.

— И вызвано это тем, что коллективный Запад встал на очень опасный путь дальнейшей эскалации в противоборстве с ядерной державой. На этом пути его могут ждать очень серьезные проблемы, — подчеркнул Сергей Авакянц.

Тактическое ядерное оружие в России не хранят на позициях боевых частей, оно находится в арсеналах 12-го главного управления Минобороны РФ. Об этом сообщил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 во время взлета Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

«На юге снаряды есть, в Новороссийске. Сейчас оружие будут доставлять на боевые корабли — это ракета «Калибр», — на береговые ракетные комплексы «Бастион», подводные лодки и малые ракетные корабли», — рассказал эксперт.

Болтенков добавил, что российские военные проводят такие учения периодически, а в этот раз решили официально о них заявить.

Дмитрий Корнев отметил, что деталей учений мы не знаем, но применение ядерного оружия связано с большим количеством ограничений.

Фронтовой бомбардировщик Су-24М во время дозаправки в воздухе Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

— Какой-то командир бригады, командир батареи по собственному желанию применить ядерную ракету или ракету комплекса «Искандер», оснащенную ядерной боевой частью, не может, — пояснил эксперт. — Она даже физически не может стартовать без разрешения от Верховного главнокомандующего. Для доведения этого разрешения используется специальное коммуникационное оборудование. Надо уметь работать с этим оборудованием, соответственно, надо тренироваться. Дальше. Ракета «Искандер» имеет сменные боевые части. Их меняют в специальных бригадах, это тоже надо уметь делать. Боеприпасы эти ядерные привозят специалисты 12-го главного управления Минобороны, которое отвечает за хранение специальных боевых частей. Надо не только привезти их в ракетную бригаду, но и установить.

Как рассказал Дмитрий Корнев, один из вариантов учений авиации — с макетами атомных бомб. С ними можно летать, их можно сбрасывать с самолетов и они один в один по своим техническим параметрам похожи на настоящие атомные бомбы.

Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Эксперт также отметил, что такие учения нельзя не проводить в стране, которая имеет на вооружении ядерный боеприпас.

— Так как мы еще не вышли из Договора по ограничению испытаний, ядерных испытаний во всех средах, то, скорее всего, будут учения проводиться с учебными боеприпасами, не ядерного исполнения, но которые по своим массогабаритным характеристикам будут совпадать. Будут отрабатываться заряжания, пуски будут осуществляться, будет замеряться точность поражения определенных целей, — отметил Алексей Леонков.

Он также подчеркнул, что Запад официальным заявлением о применение самолетов F-16, которые могут нести тактическое ядерное оружие, переходит определенную грань. И поэтому, чтобы остановить это, «нужно их отрезвлять».

Роман Крецул

Семен Бойков

Юлия Леонова