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Интерфакс-АВН

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в 14:14 по времени Восточного побережья США (в 21:14 по Москве). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 15-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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