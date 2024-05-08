Excalibur Army поставит Азербайджану более 70 ед. 155/52-мм САУ "Зузана-2" словацкого производства

ЦАМТО, 7 мая. Чешская Excalibur Army, выступающая в качестве посредника и главного подрядчика, поставит ВС Азербайджана более 70 ед. 155-мм самоходных артиллерийских установок производства словацкой компании Konstrukta Defence.

Как сообщает словацкий ресурс Dennikn.sk, об этом заявил депутат парламента Словакии Юрай Крупа.

В марте этого года данное издание со ссылкой на неофициальные источники уже сообщало, что Excalibur Army ведет переговоры с азербайджанской стороной о продаже более 70 ед. 155/45-мм САУ DITA.

Подтверждая эту информацию, парламентарий уточнил, что речь идет о продаже 155-мм гаубиц DITA новой модификации, известной как 155/52-мм "Зузана-2" (прим.ЦАМТО: депутат, очевидно, ошибся, 155-мм САУ DITA является более современной разработкой).

По словам Ю.Крупы, Excalibur Army сейчас замедлила темпы поставки 155/52-мм САУ "Зузана-2" производства Konstrukta Defense для Вооруженных сил Украины за счет средств, выделенных Германией, Данией и Норвегией, поскольку работает над версией 155/45-мм DITA. Словацкий генерал (в отставке) Павел Мачко подтвердил эту информацию.

САУ "Зузана-2" разработана Konstrukta Defense на базе семейства 152-мм самоходных гаубиц "Дана" и представляет собой модернизированную версию 155-мм самоходной гаубицы "Зузана-1" словацкого производства.

В 2018 году ВС Словакии заключили с Konstrukta Defense контракт на поставку 25 ед. СГ "Зузана-2". Первые восемь новых 155-мм самоходных гаубиц были переданы заказчику в июле 2021 года. Вероятно, Украине поставлены установки, изначально собранные для ВС Словакии.

Боевая масса разработанной Konstrukta Defence 155-мм СГ "Зузана-2", размещенной на шасси Tatra с колесной формулой 8x8, составляет 32,4 т. Максимальная скорость по шоссе – 80 км/ч, запас хода по топливу – 600 км. Машина оснащена бронированной кабиной, дизельным двигателем Tatra T3B-928-70 V-8 мощностью 330 кВт, может оборудоваться ручной и автоматической коробками передач.

Башня может вращаться на 360 град., оснащена орудием длиной 52 калибра, двумя счетверенными 81-мм ПУ дымовых гранат. 12,7-мм пулемет установлен на крыше правой полубашни.

Расчет сокращен до трех человек (прим.ЦАМТО: у DITA благодаря высокому уровню автоматизации расчет установки состоит только из механика-водителя и командира).

Максимальный темп стрельбы – 6 выстр./мин (в течение первой минуты). СГ способна выполнить 16 выстрелов за три минуты. При ручном заряжании скорострельность составляет 2 выстр./мин. Боекомплект СГ составляет 40 ед. 155-мм снарядов и соответствующее количество метательных зарядов. Дальность стрельбы – от 5 до 41 км.

Справка ЦАМТО:

Президент Сербии Александр Вучич 21 ноября 2023 года заявил, что Сербия близка к заключению контракта с Алжиром на поставку 48 ед. 155-мм колесных самоходных артиллерийских установок Nora-B52.

В декабре 2023 года сербский президент заявил, что Белград подписал контракт стоимостью 339 млн. долл. на поставку 48 ед. 155-мм САУ Nora-B52, однако на этот раз отметил, что договор подписан не с африканской страной. Некоторые источники предположили, что новые самоходные орудия, возможно, приобрел Азербайджан.