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РИА Новости

Эксперт рассказал, какие действия будут отработаны на военных учениях с ЯО

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Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Военный эксперт Коротченко: последний раз учения с ЯО проводились в СССР

МОСКВА, 6 мая/ Радио Sputnik. Задача учений по применению нестратегического ядерного оружия – отработать все необходимые механизмы, чтобы в случае необходимости все прошло быстро, эффективно и максимально результативно, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

По его словам, в ходе учений будет отработано несколько этапов. Первый – передача ядерных боевых блоков со складов и баз хранения 12-го главного управления Министерства обороны России непосредственно в войска.

Второй этап – стыковка, проверка и техническая подготовка ядерных боезарядов, когда они уже будут установлены на соответствующих носителях, отметил военный эксперт.

Третий этап, по словам Коротченко, – отработка механизма получения соответствующей санкции на боевое применение от Верховного главнокомандующего, разблокировка соответствующих ядерных боевых зарядов, ввод полетных заданий, практическое применение по объектам и группировкам войск агрессора.

Как отметил эксперт в интервью "Царьграду", такие учения последний раз проводились в СССР.

"Вот что будет отработано в ходе этих учений. Такие учения не проводились очень давно. Наверное, крайний раз проводились еще во времена Советского Союза, в период острого военно-политического конфликта с Западом", – сказал Коротченко.

Генштаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, в которых будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа, силы ВМФ и авиация.

Радио Sputnik также сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину начала ракетных учений ВС РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
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