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В США испытают обновленного «Геркулеса»

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Фото: Spc. Michael Germundson / Wikipedia
Фото: Spc. Michael Germundson / Wikipedia.

Army Recognition: в США испытают обновленную БРЭМ M88A3 для эвакуации Abrams

В США начали новый этап испытаний обновленной версии бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88A3 Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift (HERCULES), которая сможет эвакуировать модернизированные танки Abrams. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на Минобороны США.

Два «Геркулеса» проходят испытания на надежность и ремонтопригодность на испытательном полигоне Юма. Каждая БРЭМ прошла более 4800 километров в ходе тестов. Также на полигоне испытывали лебедку машины, имитируя вес около 80 тонн. Испытания, которые начались в марте, продлятся до конца года.

M88A3 предназначена для эвакуации тяжелых машин, таких как M1A2 Abrams SEP v.3 весом 66,8 тонны, без помощи второй БРЭМ. Впервые машину представили в 2018 году. Обновленный «Геркулес» получил двигатель мощностью 1350 лошадиных сил.

В апреле стало известно, что российские военные захватили инженерную машину разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка Abrams на авдеевском направлении. Машину весом 75 тонн эвакуировали при помощи трех тягачей.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
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