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Военное обозрение

«За ярким маркетингом скрывается шумиха»: в индийской прессе раскритиковали предлагаемый стране истребитель F-21

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Источник изображения: topwar.ru

Lockheed Martin пытается одержать победу в индийском тендере, который сулит солидную выручку, предполагая закупку 114 новых истребителей. При этом американский концерн, предлагая F-21, активно использует маркетинговые ухищрения, что было замечено в местной прессе.

Lockheed Martin позиционирует истребитель F-21 как созданный специально для ВВС Индии продукт, обладающий технологиями боевого самолета 5-го поколения.

Однако за ярким маркетингом и смелыми заявлениями скрывается суровая реальность: скептики утверждают, что F-21 не соответствует созданной вокруг него шумихе. Сравнения с F-35, истребителем-«невидимкой 5-го поколения», кажутся преувеличенными

- отмечается в издании IDRW.

Lockheed Martin пытается представить F-21 как существенный скачок в характеристиках и возможностях по сравнению с существующими самолетами, такими как F-16 Block 52. Однако, отмечают индийские обозреватели, декларируемые американской стороной технологические преимущества самолета вызывают ряд вопросов.

Так, одним из ключевых приобретений F-21 является его усовершенствованный радар с АФАР APG-83, который может похвастаться впечатляющей дальностью обнаружения и возможностями сопровождения целей.

Однако скептики задаются вопросом, предоставит ли Lockheed Martin исходный код РЛС, чтобы ее можно было интегрировать с индийскими системами вооружения

- указывается в издании.

Имеются вопросы и к широко рекламируемым пилонам типа TMLA, каждый из которых вместо одной ракеты способен нести несколько УРВВ: это нововведение преподносится как переломный момент, позволяющий оснащать F-21 большим количеством вооружений класса «воздух-воздух», чем предыдущие модификации F-16. Но индийцы не уверены в боевой эффективности этого решения [большее число легких УРВВ вместо одной полноценной].

Указывается на отсутствие существенных обновлений в других важных областях, таких как планер и двигатель 50-летней давности: «оба устарели и не могут соответствовать самолету следующего поколения».

Также не ясно, каковы будут объем передаваемых Индии технологий и степень локализации производства и нужен ли вообще F-21 ВВС страны: ранее Нью-Дели уже тестировал F-16, который получил плохие оценки и даже не прошел этап технической экспертизы.

Хотя Lockheed Martin может нарисовать в своих маркетинговых материалах по F-21 радужную картину, но дьявол часто кроется в деталях, и проницательные наблюдатели быстро распознают суть созданной вокруг этого самолета шумихи. При оценке его истинных возможностей важно отделять факты от вымысла

- делается критический вывод в индийской прессе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
F-16
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения
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