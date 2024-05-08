F-16 уступают российским истребителям, заявили в Госдуме

Депутат Ивлев: F-16 — неплохой самолет, но российские истребители выше уровнем

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Американские F-16 уступают в боевых возможностях российским современным истребителям, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что истребители F-16 могут появиться на Украине в июле. При этом в начале мая представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи.

"Самолет F-16 различных модификаций - неплохая машина, испытанная США во многих современных агрессивных войнах. Недооценивать его было бы преступным. Но у наших современных самолетов фронтовой авиации лучше боевые возможности, раньше обнаруживает цель прицел, дальше поражают ракеты класса "воздух-воздух". А самое главное - это мастерство и готовность к подвигу летчиков России, которым, как поется в народной авиационной песне, все равно, с какой заразой воевать", - сказал Ивлев.

По его мнению, противник не будет использовать F-16 над полем боя, где полное господство российской авиации. "Скорее всего, он будет действовать из засад, либо на предельной дальности пуска ракет по важным стратегическим объектам. Где найдем F-16 - там и будет сбит", - подчеркнул депутат.

По его словам, российским летчикам известны боевые характеристики американского истребителя. "Полагаю, что уже свыше 30 лет его летно-технические характеристики, возможности боевого маневрирования и опыт боевого применения детально изучают в российских военных училищах летчиков и специалистов ПВО", - сказал депутат.