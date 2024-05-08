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РИА Новости

"Неприемлемые угрозы". Антонов объяснил необходимость учений с ЯО

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба Посольства России в США

Посол РФ в США Антонов: учения российских ядерных сил – вынужденная мера

МОСКВА, 7 мая/ Радио Sputnik. Учения Вооруженных сил России, направленные на отработку применения нестратегического ядерного оружия, – вынужденная мера, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада, создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан", – цитирует его РИА Новости.

Вашингтон и его союзники постоянно наращивают поставки киевскому режиму все более смертоносных вооружений, предназначенных для нанесения ударов по территории РФ и убийства ее граждан, продолжил дипломат.

"Мы никому не угрожаем. Однако слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится", – подчеркнул Антонов.

Генштаб ВС РФ накануне сообщил о начале подготовки к проведению учений ядерных сил, в ходе которых будет отрабатываться применение нестратегического ЯО.

Ранее в эфире радио Sputnik это сообщение прокомментировал военный политолог Александр Перенджиев.

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
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