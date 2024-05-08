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Военное обозрение

«Будет противодействовать «стелс»-истребителям»: шведская компания намерена разработать новый перехватчик

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Источник изображения: topwar.ru

Швеция является одной из немногих стран мира, способных самостоятельно выпускать боевые самолеты. Однако будущее местного авиастроения находится под большим вопросом: истребитель 4-го поколения Gripen является единственным продуктом, который может предложить оборонка, и все разработки ограничены развитием только этой платформы – новейшую модификацию Gripen E планируется эксплуатировать до 2060 года.

Однако недавно Минобороны подписало контракт с концерном Saab, который предполагает проведение концептуальных исследований будущих систем истребителей.

До сих пор это была успешная история [для шведской цепочки производства реактивных самолетов], и мы с нетерпением смотрим в будущее. Начинается путешествие, которое позволит выяснить, каковы будут наши следующие шаги

- заявил генерал-майор Йонас Викман, главнокомандующий ВВС страны.

Как указывается в издании Defense News, неясно, чем обернется данный проект. Возможно, Швеция присоединится к одной из программ перспективного истребителя – FCAS (реализуется Францией, Германией и Испанией) или GCAP (Британия, Италия и Япония).

Другим сценарием может стать попытка создания собственного самолета, однако это маловероятно, учитывая предстоящие расходы. Так, только Британия в рамках начальной стадии исследований программы GCAP обязалась потратить около $2,5 млрд, что эквивалентно примерно четверти оборонного бюджета Швеции на 2024 год.

В любом случае Saab намерен сохранить уникальный подход шведского авиастроения при разработке нового самолета.

В работах над будущим истребителем компания намерена сосредоточиться на технологии противодействия «стелсу». Новая платформа должна будет обнаруживать воздушные объекты, скрывающиеся от радаров

- пояснили в концерне.

Как было отмечено, стремительный прогресс в области создания программного обеспечения и аппаратных систем, предназначенных для обработки сигналов, позволяет повысить эффективность обнаружения радарами «невидимок». В Saab пояснили, что в настоящее время возрождается значение РЛС, работающих в низкочастотных диапазонах, которые за счет большей длины волны способны распознавать большинство «стелс»-самолетов. По всей видимости, в концерне намерены оборудовать радарами этого типа перспективный перехватчик «стелс»-истребителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Италия
Франция
Швеция
Япония
Продукция
Gripen NG
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