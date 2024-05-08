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Маск назвал необходимое для колонизации галактики время

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Илон Маск. Фото: Faye Sadou / Global Look Press
Илон Маск. Фото: Faye Sadou / Global Look Press.

Маск: человечество колонизирует галактику, если продержится миллион лет

Человеческой цивилизации необходимо продержаться миллион лет до того, как галактика будет колонизирована, заявил американский миллиардер, глава компании Space X Илон Маск. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил бизнесмен, люди жили бы в каждой части галактики. «Если бы мы продержались как цивилизация 1 миллион лет, было бы невероятно», — назвал он срок. Эти оценки заставляют задуматься о существовании инопланетян, добавил Маск.

«Даже если цивилизация бы существовала миллион лет, от 13,8 миллиарда — это три цифры после запятой. Это подводит нас к вопросу: где инопланетяне?» — подчеркнул инженер. Про его словам, многие думают, что инопланетяне среди людей, при этом не верят в миссии на Луну.

«Если бы была во Млечном пути цивилизация, которая продержалась бы миллион лет, она бы легко колонизировала галактику. Но этого не сделано. Почему? Ответ, мне кажется, в том, что цивилизация случайна и редка», — подчеркнул он.

Ранее Маск рассказал, что на создание самодостаточного города на Марсе уйдет 20 лет.

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Страны
США
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
Марс
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