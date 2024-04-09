Войти
Lenta.ru

Маск назвал необходимый для колонизации Марса срок

239
0
0
Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters.

Маск: для колонизации Марса потребуется около миллиона человек и 20 лет

На создание самодостаточного города на Марсе уйдет 20 лет. Такие сроки назвал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Его выступление опубликовано на странице SpaceX в соцсети X.

По его подсчетам, для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. Маск отметил, что проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3. Он также заявил, что миссии на Красную планету будут проводиться примерно раз в два года.

Кроме того, миллиардер допустил, что большинство колонизаторов Марса больше не вернется назад на Землю. В то же время он подчеркнул, что возможность возвращения необходимо обеспечить.

Ранее Маск заявил, что человечеству следует осваивать космос и заселять другие планеты. В частности, он призвал создать базу на Луне и города на Марсе. По его мнению, людям следует «находиться там, среди звезд».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
Марс
Похожие новости
15.09.2015
Однопланетные виды не выживают
27.10.2014
Макеты в космос не летают
15.05.2014
Контршпильки от Рогозина
08.06.2012
Новая космическая гонка ("The National Interest", США)
06.10.2011
Первую в мире ракету-носитель многоразового использования намереваются создать в компании «SpaceX»
08.04.2011
США объявили о примерной дате запуска самой мощной ракеты-носителя в мире
30.10.2009
Куда нас приведет следующий огромный скачок НАСА?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 10:23
  • 663
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.04 10:01
  • 2
Т-14 vs Т-90М и пр.
  • 09.04 08:56
  • 19
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 09.04 03:22
  • 1
Фрегат "Маршал Шапошников" завершил деловой заход в порт государства Эритрея
  • 09.04 01:46
  • 1
KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур
  • 09.04 01:20
  • 1
Военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году
  • 08.04 13:43
  • 2
Боевые корабли Черноморского флота оснастят FPV-дронами, предназначенными для борьбы с безэкипажными катерами противника
  • 08.04 03:10
  • 1
В МИД РФ оценили встречу высокого уровня в формате Армения – США – ЕС
  • 08.04 00:30
  • 9
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.04 23:37
  • 465
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.04 19:50
  • 0
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 07.04 15:01
  • 10
Раскрыты особенности атаковавших Татарстан беспилотников
  • 07.04 14:49
  • 4
О возможных путях разгрома ВСУ (и НАТО) на левобережье. Техническая сторона вопроса.
  • 07.04 14:44
  • 2
КНДР обвиняет США в доведении ситуации на Корейском полуострове до возможности начала ядерной войны
  • 07.04 14:42
  • 1
В Киеве заявили о серийном выпуске 155-мм колёсной САУ «Богдана» сразу в двух вариантах