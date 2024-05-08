ВСУ пожаловались на активное применение дронов российскими войсками

Reuters: ВСУ жалуются на более активное применение беспилотников со стороны РФ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Военные ВСУ жалуются на более активное применение беспилотников со стороны России, передает агентство Reuters.

Так, командир батареи в составе 43-й артиллерийской бригады с позывным "Лёва" заявил агентству, что атак с помощью дронов с российской стороны стало больше. "Теперь действительно страшно", - добавил он.

Старший офицер батареи Андрей Ставничий отметил работу разведывательных беспилотников "Орлан" и Supercam. "Иногда мы не можем двигаться, потому что что-то летает наверху", - отметил он. Ставничий также указал на то, что активность дронов мешает чинить военную технику. "Даже если бы у вас были запчасти... оставалась бы проблема вражеских "птиц", - подчеркнул военный, имея в виду беспилотники.