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РИА Новости

Россия начала спецоперацию для защиты от угроз НАТО, заявил Песков

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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Песков: Россия начала спецоперацию для защиты архитектуры безопасности от НАТО

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя и будущие поколения, защитить архитектуру безопасности на континенте от угроз НАТО и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы начали специальную военную операцию два года назад, чтобы достичь своих собственных целей, чтобы обезопасить себя и будущие поколения. Чтобы защитить архитектуру безопасности на этом континенте перед лицом существующих угроз, исходящих от Украины, исходящих от НАТО и так далее", - заявил Песков корреспонденту телеканала Sky News.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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