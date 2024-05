Правительство США помогает проукраинским СМИ распространять пропаганду и затыкает рот критикам (The Federalist, США)

Federalist: на Украине американское финансирование получают 175 национальных СМИ

На Украине СМИ, созданные при финансировании США, насаждают цензуру, распространяют дезинформацию и затыкают рот критикам, пишет Federalist. С начала конфликта уже 175 украинских СМИ получают американскую поддержку, и Вашингтон напрямую задает им повестку дня.

Ли Фанг

СМИ, созданные при существенном финансировании и под руководством правительства США, насаждают цензуру, распространяют дезинформацию и затыкают рот американским критикам опосредованной войны.

Борьба Украины против России развернулась при поддержке Америки не только в залитых кровью окопах Донбасса, но и, как выражаются военные стратеги, на понятийном фронте — за сердца и умы.

Целая плеяда средств массовой информации, организованных при существенном финансировании и под руководством правительства США, не только противодействует российской пропаганде, но и насаждает цензуру и борьбу с инакомыслием, распространяет дезинформацию и затыкает рот критикам опосредованной войны, включая многих американских граждан.

В числе критиков, как левых, так и правых, которых нередко выставляют винтиками “российской пропагандистской машины”, оказались экономист Джеффри Сакс, ведущий Такер Карлсон, журналист Гленн Гринвальд и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Едва ли эти фигуры, на которых обрушились украинские церберы, — агенты Кремля. Они просто не согласны с господствующей точкой зрения о конфликте.

Сакс, весьма уважаемый эксперт по международному развитию, насолил украинским чиновникам своими неоднократными призывами к дипломатическому решению конфликта. В ноябре прошлого года он выступил с речью в ООН, призвав к миру путем переговоров.

Миршаймер много писал о международных отношениях и скептически относится к расширению НАТО. В частности, он предсказал, что попытки Запада милитаризировать Украину приведут к российскому военному ответу.

Гринвальд, независимый журналист и лауреат Пулитцеровской премии, критиковал не только освещение конфликта, но и сам подход СМИ, которые подавляют голоса, звучащие наперекор американской риторике.

“Когда они требуют цензуры “пророссийской пропаганды”, они имеют в виду всё, что ставит под сомнение роль США/ЕС в опосредованной войне на Украине, и всех несогласных с их риторикой”, — заметил Гринвальд.

Никаких доказательств кремлевского влияния на их точку зрения нет, но одних их комментариев хватило, чтобы целая сеть поддерживаемых США украинских медиагрупп облила этих экспертов грязью, выставив российскими пропагандистами.

Пока Конгресс обсуждал новый крупный транш в поддержку военных действий Украины, доллары американских налогоплательщиков уже текли рекой в такие медиапроекты, как The New Voice of Ukraine, VoxUkraine, “Детектор медиа”, Институт массовой информации, Общественная телерадиокомпания Украины и многие другие. Часть средств поступила за счет пакета помощи Украине на гражданские нужды на сумму 44,1 миллиарда долларов. Хотя официально финансирование подается как далеко идущая программа по развитию высококачественных независимых новостных программ, противодействию вредоносному российскому влиянию и модернизации устаревшего украинского законодательства о СМИ, новые сайты зачастую агрессивно продвигают свою повестку, отклоняясь от общепринятой журналистской практики, яростно насаждая официальную позицию украинского правительства и всячески очерняя его критиков.

Так, VoxUkraine выпустила серию кропотливо срежиссированных роликов с критикой авторитетных голосов американской оппозиции, в том числе вышеупомянутых Сакса, Миршаймера и Гринвальда. “Детектор медиа”, одна из самых влиятельных групп страны по надзору за СМИ, аналогичным образом создает целый поток публикаций, клеймя американских критиков винтиками российской пропагандистской машины. Издания освещают и внутреннюю политику. В свои передачах “Детектор медиа” не только высмеивала критиков украинского правительства, но и отстаивала расправу с оппозиционными СМИ.

Медиагруппы, финансируемые Агентством США по международному развитию (USAID), преследуют не только инакомыслящих.

В феврале “Детектор медиа” набросилась на The New York Times за статью о том, что в битве за Авдеевку сотни украинцев пропали без вести или попали в плен. При этом опровержения украинские “проверяльщики фактов” предложили слабые. “Детектор медиа” процитировал лишь представителя ВСУ, который оспорил статью и назвал ее “дезинформацией”. The New Voice of Ukraine привел слова другого украинского чиновника, который назвал статью “российской психологической операцией”.

В отличие от многочисленных программ развития СМИ при поддержке Агентства США по международному развитию на Ближнем Востоке, украинские СМИ производят массу англоязычного контента, который просачивается обратно к американской аудитории и явно нацелен на внешнеполитический дискурс страны.

The New Voice of Ukraine сотрудничает с Yahoo News, а VoxUkraine выступает партнером Meta* по проверке фактов и помогает удалять “российскую дезинформацию” из Facebook*, Instagram* и WhatsApp. Аналогичным образом “Детектор медиа” возглавила консорциум некоммерческих групп, агрессивно давящих на социальные сети с требованием фильтровать критику Украины.

“Подача на английском языке оправдана тем, что риторика, которую насаждают основные средства массовой информации на Западе, впоследствии транслируется обратно уже как украинские голоса”, — объяснил профессор Университета Род-Айленда Николай Петро, специалист по российским и украинским делам.

“Они подаются как известные и влиятельные украинские голоса, хотя на самом деле это лишь отголоски всего того, что мы сами проецируем на Украину”, — добавил Петро.

Часть принятого Конгрессом пакета помощи Украине в 60 миллиардов долларов предназначена для продолжения программ USAID в стране. Президент Владимир Зеленский в интервью изданиям Politico и Bild заявил, что скептически настроенные законодатели попали под влияние российской пропаганды.

“У них свое лобби повсюду: в США, в странах ЕС, в Британии, в Латинской Америке, в Африке”, — сказал Зеленский о российском влиянии, не называя имен. Пророссийские группы давления, добавил украинский президент, опираются на “определенные медиа-группы и граждан США”.

Контроль информации — одна из главных движущих сил украинско-российского конфликта. Американские СМИ широко освещали попытки президента Владимира Путина пресечь деятельность критически настроенных изданий, когда тот ввел новые уголовные наказания за публикацию “дезинформации”. Многие независимые СМИ в России вынужденно закрылись, включая левую радиостанцию “Эхо Москвы” (Роскомнадзор в 2022 году ограничил доступ к ресурсам радиостанции за целенаправленное размещение на систематической основе материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. После этого совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции. — Прим. ИноСМИ). Российское правительство также заблокировало русскоязычные новостные сайты со штаб-квартирой на Западе и арестовало минимум 22 журналистов, в том числе Эвана Гершковича из The Wall Street Journal (Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, о деятельности одного из предприятий российского ВПК. – Прим. ИноСМИ).

Однако репрессиям правительства Украины против независимых и оппозиционных СМИ внимания уделяется не в пример меньше — чему немало способствует сеть групп по борьбе с “дезинформацией” под эгидой США. Цензура Вашингтона внутри США привлекает все больше внимания, однако поддержка усилий Украины отражает поистине глобальный охват пропагандистского оружия американского правительства.

“Между Россией и Украиной развернулась информационная война, и США в ней — отнюдь не безучастная сторона, а активный участник, — сказал директор Института ответственного государственного управления имени Квинси Джордж Биб. — Правительство США пытается сформировать определенное восприятие, и очень сложно отделить предназначенное для иностранной аудитории от того, что просачивается в англоязычные СМИ, в том числе в самой Америке”.

Американское влияние в украинской медиасреде пустило корни еще с конца холодной войны, но в последние годы лишь усилилось. С начала конфликта аж 175 национальных украинских СМИ получают официальную американскую поддержку.

За последнее десятилетие подавление свободы слова все чаще оправдывается попыткой уберечь социальные сети от дезинформации. США помогли создать новые аналитические центры и органы по надзору за СМИ, а также привлекли пиарщиков и политтехнологов к помощи Украине. Нашумевшая Нина Янкович, которую президент Байден усадил руководить Советом по борьбе с дезинформацией при Министерстве внутренней безопасности, ранее консультировала по этому вопросу МИД Украины.

В ответ на вопросы деятельности украинских групп по борьбе с дезинформацией под эгидой США и их нападках на американцев Госдепартамент США разъяснил, что трактует дезинформацию как “ложную или вводящую в заблуждение информацию, которая создается и распространяется с намерением обмануть или сбить с толку”. И добавил: “Мы признаём, что могут быть другие трактовки или определения, и не принуждаем независимые организации следовать именно нашему”.

В заявлении утверждается, что США “предоставляют финансирование надежным и независимым СМИ для укрепления демократии в странах по всему миру”, но подчеркиваются, что при этом “не контролируют редакционную политику”.

Однако разоблачения указывают на то, что правительство США и его подрядчики, которым поручено реформировать украинские институты, напрямую задают повестку дня украинским СМИ. Сразу после того, как Россия два года назад начала специальную военную операцию на Украине, Агентство США по международному развитию экстренно выделило субсидии своим медиа-партнерам — в том числе через подрядчика Zinc Network со штаб-квартирой в Лондоне, которого обвиняли в организации тайных пиар-кампаний от имени британского правительства.

В описании гранта отмечается, что деньги пошли компаниям Zinc Network и “Детектор медиа”, чтобы помочь украинскому правительству упрочить стратегические коммуникации и “подорвать информационные операции Кремля”. При этом выданные получателям инструкции требовали отнюдь не независимого освещения, а “быстрого и эффективного пиара” и “активного взаимодействия со СМИ”. Помимо противодействия российской дезинформации, деньги выделялись на “поддержку морального духа” и “укрепление международной солидарности с Украиной”.

В сентябре прошлого года журналист Джек Поулсон сообщил об утечке доклада Открытого информационного партнерства при Zinc Network, которое при поддержке членов НАТО помогает координировать деятельность целого ряда антироссийских некоммерческих организаций по дезинформации по всей Европе, включая ту же “Детектор медиа”.

В обширном докладе дезинформация определяется не только как ложные или вводящие в заблуждение сведения, но и как “достоверная информация в несбалансированной или искаженной подаче, которая усиливает или преувеличивает определенные элементы или использует эмоциональный или подстрекательский язык для достижения эффекта, который соответствует риторике, целям и действиям Кремля”.

Иными словами, эта фирма под эгидой США, координирующая деятельность украинских аналитических центров и СМИ, борется с фактической, но эмоционально окрашенная информацией, которая может отдаленно напомнить российскую точку зрения.

В эту расплывчатую рубрику попадает целое множество риторических утверждений — в частности, что НАТО использует Украину как пешку в опосредованной войне против России, или опасения насчет коррупции украинских политиков.

Далее в докладе звучат обвинения в адрес британских и американских экспертов, которые “подчеркивают раскол, коррупцию или злые намерения Запада” в рамках российской системы дезинформации. В документе называются имена либеральных журналистов Макса Блюменталя и Элли Кук из Newsweek, а также республиканских деятелей, включая бывшего кандидата в президенты Вивека Рамасвами и члена Конгресса от Аризоны Энди Биггза, — утверждается, что их заявления становятся материалом для российской дезинформации.

В докладе Открытого информационного партнерства предлагается принять новое законодательство для противодействия “злонамеренным иностранным субъектам”, а европейским спецслужбам — “работать лучше” и выработать “единый подход” против угроз дезинформации. Zinc Network на запрос о комментариях не откликнулась.

Правительство Украины также сотрудничало с правительственными чиновниками США и другими деятелями над организацией цензуры против американских критиков. Яркий пример тому — участник команды журналистских расследований RealClearInvestigations Аарон Мате, критиковавший политику США по Украине и в других изданиях. После ввода российских войск Twitter, еще при прежнем руководстве, начал просматривать публикации Мате на предмет “крамолы”, поскольку Служба безопасности Украины (СБУ) включила его в отправленный в ФБР список профилей, заподозренных в том, что они “внушают страх и распространяют дезинформацию”.

Всего через несколько месяцев после запроса бывший сотрудник Zinc Network и Открытого информационного партнерства Росс Бёрли, ныне работник Центра информационной устойчивости, открыто заявил о желании устроить цензуру критикам опосредованной войны, включая того же Мате. В августе 2022 года Берли, согласно ныне удаленному профилю, “разработавший, возглавивший и реализовавший ряд программ правительства Великобритании по борьбе с дезинформацией”, обсудил популярность независимых СМИ с критикой украинского правительства и западной поддержки боевых действий, опустошивших страну, на Фестивале мнений в Таллине.

В частности, Бёрли утверждал, что социальные сети должны “ответственнее” подходить к разрешенному контенту. “Даже я видел, как Рассел Брэнд (юморист, актер, писатель и ведущий. — Прим. ИноСМИ), у которого огромное количество подписчиков на YouTube, брал интервью у некоего журналиста по имени Аарон Мате”, — заявил Берли, добавив, что со стороны YouTube и других социальных сетей предлагать этим людям платформу “совершенно безответственно”.

Заставить замолчать внутренних врагов Зеленского

Организации при поддержке правительства США также пытались заткнуть рот критикам внутри самой Украины. В феврале 2021 года, еще до начала военных действий, одним из первых спорных шагов президента Зеленского по подавлению политической оппозиции стало закрытие телеканалов 112, NewsOne и ZIK, принадлежащих Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку, бывшим депутатам от блока “Оппозиционная платформа — За жизнь”, из-за обвинений в связях с Кремлем.

“Санкции против телеканалов господина Медведчука в принципе не касаются СМИ и свободы слова, — заявил тогда советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк. — Речь идет лишь об эффективных мерах противодействия фейкам и зарубежной пропаганде”.

Позже, в декабре 2021 года, заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека раскритиковал украинские репрессии против журналистов и мирного выражения мнений. При этом в его докладе прямо упоминается закрытие оппозиционных телеканалов и других СМИ.

Однако украинская медиасеть, существующая на американские деньги, поспешила на защиту правительства Зеленского. Решение о закрытии телеканалов, объяснила все та же “Детектор Медиа”, ни в коем случае не выпад против свободы слова, поскольку они обеспечивали “информационную поддержку действий России против Украины”.

В мае 2022 года правительство Зеленского предприняло новые меры и объявило политическую оппозицию вне закона. Зеленский запретил 11 политических партий из-за предполагаемых связей с Россией, причем крупнейшей из них стала все та же “Оппозиционная платформа — За жизнь” с 44 мандатами в Верховной Раде.

Позже тем же летом были вновь рассмотрены другие законопроекты о подавлении прав СМИ, прежде забракованные из-за нарушения гражданских свобод. В частности, депутат и близкий соратник Зеленского Никита Потураев вновь представил Закон о СМИ.

Помимо прочего, он предусматривает наказание за разжигание ненависти и дезинформацию, а также предоставляет властям широкие полномочия по ограничению определенных форм иностранного влияния. Среди самых спорных его положений — право подконтрольному Зеленскому и его союзникам совета запрещать средства массовой информации без постановления суда.

Пока Зеленский не подписал законопроект в декабре 2022 года, многие журналисты выступали против. Европейская федерация журналистов и Комитет по защите журналистов осудили его как вопиющее нарушение свободы прессы. Национальный союз журналистов Украины назвал его “величайшей угрозой свободе слова” с момента обретения независимости.

И снова с решающей поддержкой на фоне попирания свободы прессы выступили медиагруппы, финансируемые Агентством США по международному развитию. Движение в поддержку законопроекта возглавляли главным образом аналитические центры и средства массовой информации при поддержке правительства США. В ходе рассмотрения спорного законопроекта “Детектор медиа” опубликовала заявление в его поддержку за подписью ряда журналистов и некоммерческих организаций. Назначенный Зеленским совет по надзору за СМИ подавался в нем как “независимый регулятор”, а закон — как инструмент противодействия “иностранной агрессии”, который необходимо принять как можно скорее.

Сбор подписей был организован Украинским центром демократии и верховенства права. В 2022 году он получил 76,67% своего бюджета от Агентства США по международному развитию, его подрядчиков и Национального фонда за демократию (NED) — финансируемой правительством некоммерческой организации, выведенной из состава ЦРУ в 1980-х.

Кроме того, заявление подписали Лаборатория цифровой безопасности и Платформа по правам человека, также финансируемые Агентством США по международному развитию и Internews, его калифорнийским подрядчиком, который координирует работу с украинскими СМИ. Наконец, заявление в поддержку закона о СМИ подписало его корпоративное издание Internews Ukraine.

Internews — важная опора медиапрограммы Агентством США по международному развитию на Украине общей стоимостью 35 миллионов долларов. При этом украинскую сеть СМИ и активистов финансировали и другие европейские правительства и доноры из частного сектора во главе с миллиардерами Пьером Омидьяром (через Сеть Омидьяра) и Джорджем Соросом (через Международный фонд возрождения).

По сообщениям, украинские СМИ срочно получили дополнительное финансирование. В 2021 году, еще до российской спецоперации, “Детектор медиа” получила 35,1% своего почти миллионного бюджета от Internews. Новые данные федерального правительства показывают, что в прошлом году Агентство США по международному развитию выделило “Детектор медиа” прямой грант в размере 2,5 миллиона долларов.

В докладе под названием “Долгосрочные инвестиции на Украине окупаются” Национальный фонд за демократию отметил, что группы, получающие американскую поддержку, сыграли решающую роль в изменении национального законодательства. В частности, он выделил альянс некоммерческих организаций во главе с коалицией “Реанимационный пакет реформ”, которая при поддержке все того же Агентства США по международному развитию мобилизовывала гражданское общество и продавливала правовые и законодательные изменения. Группа сыграла решающую роль в продвижении Закона о СМИ. Впоследствии она приветствовала его принятие, назвав одним из главных достижений пакета военных реформ.

Вскоре после принятия закона “Детектор медиа” набросилась на “пророссийские Telegram-каналы” за распространение “фейков и подтасовок”. В одной из опубликованных группой “проверок фактов” утверждалось, что закон “был принят в контексте европейской интеграции Украины”. Также там опровергались обвинения в авторитарной цензуре и подчеркивалось, что в его разработке принимали участие “профессионалы СМИ и представители общественности”.

Национальный фонд за демократию, бывшее подразделение ЦРУ, во всеуслышание хвалился тем, что продавливал Закон о СМИ в рамках работы по изменению ландшафта украинских СМИ. В докладе, написанном в сотрудничестве с “Детектор медиа”, закон подается как еще один шаг по “избавлению украинского информационного пространства от вредоносной российской пропаганды”. В докладе признаётся некоторая журналистская критика в адрес закона, однако делается вывод, что его “поддержало большинство связанных со СМИ организаций гражданского общества и международных доноров за вклад укрепление демократии и прозрачности в информационном пространстве”.

Внимание на стержневой роли групп, поддерживаемых Агентством США по международному развитию, в заявлениях Национального фонда за демократию и “Детектор медиа” о якобы широкой поддержке закона о СМИ не заостряется.

Новые трудности для журналистов

В первые месяцы российской спецоперации многие на Украине признавали необходимость чрезвычайных полномочий правительства. Украинское правительство объединило основные телеканалы в единый национальный телемарафон “Единые новости”, который продолжается и поныне. Многие журналисты добровольно отказались от критических репортажей о деятельности украинского правительства и сосредоточились на освещении российской спецоперации.

Однако спустя два года с начала конфликта репортеры столкнулись с новыми трудностями в освещении внутриполитических вопросов. Журналисты, критически оценивающие работу правительства, становятся жертвами запугивания и угроз.

Журнал The Columbia Journalism Review описал опасную ситуацию, сложившуюся в сегодняшней Украине для независимых журналистов. В январе пара головорезов явилась домой к Юрию Николову, известному журналисту-расследователю, раскрывшего скандалы, связанные с контрактами на продовольственное снабжение вооруженных сил. Мужчины попытались выломать дверь и, по словам находившейся дома матери, назвали его “провокатором” и “предателем”.

В том же месяце было анонимно опубликованы записи со скрытых камер, на которых журналисты Bihus.Info — местного издания, широко освещавшего коррупцию в правительстве Украины, — в частном порядке употребляют запрещенные наркотики. Руководитель сайта Денис Бигус пожаловался на слежку и запугивание при участии спецслужб.

Скандальный украинский блогер Анатолий Шарий, живущий в изгнании из-за неоднократных угроз расправой, не раз конфликтовал с сетью СМИ под эгидой Агентства США по международному развитию. Так, Шарий прославился резкой критикой Евромайдана 2014 года — переворота, свергнувшего пророссийского президента Виктора Януковича и поставившего Украину на путь вступления в НАТО. СБУ обвинила его в “государственной измене” из-за предполагаемых этнических оскорблений в адрес жителей западной Украины.

В июле 2023 года ведомство выступило с новыми обвинениями — что Шарий якобы распространял постановочные видео с украинскими пленными, задержанными российскими силами. СБУ добивается экстрадиции Шария, который в поисках убежища переехал из Нидерландов в Испанию, а затем, как сообщается, в Италию.

Однако в средствах массовой информации под эгидой Агентства США по международному развитию господствуют репортажи на английском языке. Поиск по имени Шария выдает с полдюжины статей VoxUkraine, “Детектор Медиа”, Института массовой информации и The New Voice of Ukraine. В них Шарий подается исключительно как пророссийский пропагандист и преступник, запятнавший себя ненавистническими заявлениями.

“В своих постах в Telegram Шарий подчеркивает, что Россия сильнее и сплоченнее Украины, — заявили в “Детектор медиа”. — Он отвергает разрыв каких-либо связей между Украиной и Россией. И даже несмотря на доказанную российскую ложь и улики их преступлений, Шарий продолжает пропагандировать выгодную для России риторику и распространять дезинформацию”.

В статье “Детектор медиа” приводится мало конкретики насчет незаконных действий Шария. Но высказывать точку зрения, противоречащую политике Украины и НАТО, достаточно, чтобы сделаться врагом государства.

*деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская