ВС Литвы получили модернизированные БРЭМ BPz2

ЦАМТО, 7 мая. Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) объявило о передаче Вооруженным силам Литвы двух модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин BPz2 (Bergepanzer 2).

Таким образом, общее количество состоящих на вооружении ВС Литвы модернизированных BPz2 увеличилось до четырех единиц.

Возложенные на NSPA обязательства включали поставку четырех модернизированных БРЭМ и создание соответствующей логистической инфраструктуры. При этом все пункты соглашения были выполнены в установленные сроки и в пределах установленного бюджета. Работы были выполнены немецкой компанией FFG GmbH (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH).

В результате БРЭМ BPz2 получили ряд обновлений, по сравнению с базовой версией, с упором на улучшение производительности, мобильности и кранового оборудования.

Как заявлено, проведенная под руководством NSPA модернизация BPz2 позволила ВС Литвы значительно расширить возможности поддержки боевого применения 155-мм самоходных гаубиц PzH-2000. БРЭМ обеспечивают возможность эвакуации, восстановления и поддержки в полевых условиях техники массой более 50 т.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2015 года МНО Литвы заключило контракт стоимостью 58,3 млн. евро (64,2 млн. долл.) на поставку из состава ВС Германии 21 самоходной гаубицы PzH-2000 (Panzerhaubitze 2000). Кроме того, соглашение предусматривало поставку 26 бронированных командирских машин M577V2 и 6 БРЭМ BPz2 на шасси "Леопард-1", сопутствующего оборудования и боеприпасов, создание инфраструктуры. Контракт также включал обучение личного состава ВС Литвы и обслуживание техники.