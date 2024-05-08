Войти
ЦАМТО

ВС Литвы получили модернизированные БРЭМ BPz2

380
0
0
Bergepanzer 2
Ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 сухопутных войск Польши.
Источник изображения: greendef.blogspot.com

ЦАМТО, 7 мая. Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) объявило о передаче Вооруженным силам Литвы двух модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин BPz2 (Bergepanzer 2).

Таким образом, общее количество состоящих на вооружении ВС Литвы модернизированных BPz2 увеличилось до четырех единиц.

Возложенные на NSPA обязательства включали поставку четырех модернизированных БРЭМ и создание соответствующей логистической инфраструктуры. При этом все пункты соглашения были выполнены в установленные сроки и в пределах установленного бюджета. Работы были выполнены немецкой компанией FFG GmbH (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH).

В результате БРЭМ BPz2 получили ряд обновлений, по сравнению с базовой версией, с упором на улучшение производительности, мобильности и кранового оборудования.

Как заявлено, проведенная под руководством NSPA модернизация BPz2 позволила ВС Литвы значительно расширить возможности поддержки боевого применения 155-мм самоходных гаубиц PzH-2000. БРЭМ обеспечивают возможность эвакуации, восстановления и поддержки в полевых условиях техники массой более 50 т.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2015 года МНО Литвы заключило контракт стоимостью 58,3 млн. евро (64,2 млн. долл.) на поставку из состава ВС Германии 21 самоходной гаубицы PzH-2000 (Panzerhaubitze 2000). Кроме того, соглашение предусматривало поставку 26 бронированных командирских машин M577V2 и 6 БРЭМ BPz2 на шасси "Леопард-1", сопутствующего оборудования и боеприпасов, создание инфраструктуры. Контракт также включал обучение личного состава ВС Литвы и обслуживание техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Продукция
Leopard-1
PzH 2000
Проекты
NATO
Похожие новости
14.07.2023
Силы немалые, но тают очень быстро
24.12.2018
ВС Литвы получили первые модернизированные самоходные гаубицы PzH-2000
30.06.2016
Литва получила первые две самоходные гаубицы PzH 2000
08.06.2016
Стал известен план блицкрига НАТО против России?
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 08:16
  • 1202
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.05 05:06
  • 146
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 08.05 00:02
  • 18
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 07.05 20:20
  • 491
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.05 17:22
  • 0
Британская и французская короны в желании потягаться с русскими забыли про свой голый зад
  • 07.05 12:23
  • 5
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 07.05 11:17
  • 4
Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет
  • 07.05 10:21
  • 2
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 07.05 10:14
  • 6
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 07.05 10:08
  • 2
«Хуже гиперзвукового "Кинжала"»: Украинские эксперты утверждают, что по Трипольской ТЭС ударили новой российской ракетой Х-69
  • 07.05 10:04
  • 96
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 07.05 01:28
  • 1
В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ
  • 06.05 17:46
  • 278
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 17:11
  • 2714
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.05 16:31
  • 13
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102