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Полковник назвал особенности переданных на фронт танков Т-90М «Прорыв»

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Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС.

Полковник Кошкин: российский основной танк Т-90М «Прорыв» популярен за рубежом

Российский основной танк Т-90М «Прорыв» — глубокая модернизация Т-90, принятая на вооружение в 2020 году и пользующаяся популярностью за рубежом, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Особенности переданных на фронт боевых машин он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») передал российским войскам очередные эшелоны модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».

«Надо сказать, что у него (у Т-90М — прим. "Ленты.ру") установлена новая башня, довольно красивый вид у этого танка, современный. Он оснащен системой управления огнем "Калина", и вооружение, и новые автоматы заряжания использовать могут, и боеприпасы довольно современного образца. Модернизированная пушка калибра 125 миллиметров, дистанционно управляемая 12,7 миллиметра зенитная установка, что тоже весьма эффективно. Конечно улучшалось и место командира, и управление огнем. Также надо сказать, что и защита модульная третьего поколения, так что этот танк отвечает запросам сегодняшнего дня и в условиях СВО зарекомендовал себя чрезвычайно высоко», — поделился Кошкин.

Переданный на фронт Т-72Б3М — это тоже российский основной боевой танк семейства Т-72 и тоже модернизированный, который, по словам эксперта, является экономической альтернативой танку Т-90. «Были несколько танков Т-14 "Армата" на СВО, прошли своего рода боевую обкатку, но в связи с тем, что это весьма дорогостоящие платформы, было принято решение отказаться от использования их на СВО, а отдать предпочтение Т-90 и Т-72. Т-72Б есть, Т-72БЗ, Т-72Б3М — это уже системы, которые позволяют улучшать и улучшать тактико-технические характеристики этих танков и мощности», — заключил он.

В апреле министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу увеличить темпы производства модернизированных танков Т-80БВМ, которые используют в зоне спецоперации.

В марте стало известно, что «Уралвагонзавод» отправил в войска очередную партию танков Т-90М. В церемонии отправки машин приняли участие две тысячи сотрудников предприятия.

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