«Необходима для выживания на поле боя»: бундесвер восстанавливает войсковую ПВО

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Командование бундесвера расформировало зенитные подразделения армейских боевых порядков в 2012 году. Однако, делая выводы из украинского конфликта, было принято решение о восстановлении войсковой ПВО.

Будущие армейские зенитные войска необходимы для выживания на поле боя

- отмечается на сайте Минобороны ФРГ.

Как указывается, на Украине, а также на Ближнем и Среднем Востоке, активно применяются самолеты, вертолеты, ракеты и беспилотники. В связи с этим необходимо обеспечить надежное прикрытие от угроз с воздуха при проведении наземных операций сухопутных войск.

В армии первое зенитное подразделение будет сформировано на базе в Люнебурге (в 50 км от Гамбурга), где будет возведена соответствующая инфраструктура. Оно будет оснащено колесными ЗРК малой дальности Skyranger 30 (на шасси БТР Boxer), которые вооружены 30-мм пушкой [дальность действия 3 км] и ракетами Stinger [дистанция полета 8 км].

Для укомплектования новых боевых порядков было закуплено 19 систем данного типа. Прототип Skyranger 30 должен быть передан до конца текущего года для прохождения квалификационных испытаний. Остальные 18 ЗРК планируется начать поставлять в 2026 году. Личный состав начнет обучаться в 2024 году.

При этом при отражении воздушных угроз предусматривается тесная кооперация армии со средствами ПВО Люфтваффе, а именно с ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T SLM.