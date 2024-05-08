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В России рассказали о способных долететь до Лондона ракетах

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

Леонков: стратегическая крылатая ракета Х-101 способна долететь до Лондона

Российская крылатая ракета воздушного базирования Х-101 способна долететь до территории Великобритании, включая Лондон. О возможностях ракеты рассказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что дальность применения стратегической ракеты составляет около пяти тысяч километров.

«Могут быть и другие комплексы неядерного исполнения, а может быть ядерного исполнения, потому что у нас в основах политики по применению ядерного оружия есть пункт касательно неядерного оружия, которое применяется по нашей территории и тем самым создает угрозу национальной безопасности. То оружие, которое поставляет Великобритания Украине, в принципе, попадает под это действие», — сказал Леонков.

Ракету Х-101 разработали специалисты конструкторского бюро «Радуга». Боеприпас с технологиями снижения радиолокационной заметности получил комбинированную систему наведения, состоящую из инерциальной системы с оптико-электронной коррекцией и головки самонаведения. Х-101 несет боевую часть весом 400 килограммов.

В январе военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что Х-101 оснащена системой отстрела ложных тепловых целей, которая обманывает систему противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
Х-101
Компании
Радуга ГосМКБ
Проекты
Ядерный щит
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