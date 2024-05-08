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Военное обозрение

Сотрудников авиастроительной компании Boeing подозревают в фальсификации результатов тестов самолётов

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Источник изображения: topwar.ru

Специалисты Федерального управления гражданской авиации США (ФАУ) проводят тщательное расследование, так как сотрудников крупнейшей в мире авиастроительной компании Boeing подозревают в фальсификации результатов тестов самолетов. Проверяются случаи подделки документов при тестировании дальнемагистральных воздушных судов Boeing 787 Dreamliner.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление ФАУ.

Сотрудники управления пытаются установить, проверяли ли должным образом специалисты Boeing качество крепления и заземления в местах соединения крыльев самолета с фюзеляжем. У них есть подозрения, что часть таких проверок производилась только на бумаге. По сути, подобные действия являются подделкой технической документации и могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

На данный момент компания-производитель проводит повторную проверку воздушных судов Boeing 787 Dreamliner, находящихся в процессе производства. Помимо этого, также идет подготовка к устранению дефектов в тех самолетах, которые уже находятся в эксплуатации.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее в прошлом месяце один из инженеров авиастроительной компании сообщил журналистам газеты The New York Times о наличии серьезных изъянов в фюзеляжах самолетов данной модификации. По его словам, проблема появилась после внесения изменений в технологию проведения монтажных работ на сборочной линии.

А до этого сообщалось о предстоящем уходе с должности гендиректора Boeing Дэвида Кэлхуна из-за серии инцидентов и аварий с самолетами этого авиапроизводителя.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Boeing-787
Компании
Boeing
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