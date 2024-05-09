Где самый выгодный кэшбэк

Кэшбэк — процент от суммы совершенных покупок, который возвращается на карту после оплаты на кассе магазина или онлайн. Вознаграждение приходит от магазинов и других организаций, где клиент приобретал товары и услуги, а также от банков. Как же выбрать лучшую дебетовую карту с кэшбэком?

Виды кэшбэка

Вы можете получить возврат части потраченных денег несколькими способами.

Реальные деньги

Они не сгорают по прошествии времени, можно использовать на любые цели. Кэшбэк в таком случае небольшой, в среднем до 2%, однако по некоторым категориям покупок возврат может быть повышенным.

Бонусы

Поступают на бонусный счет после покупки. Можно получить большие бонусные начисления за отдельные категории товаров и услуг. Как правило, сумма не превышает 30%. Однако бонусами рассчитываются не во всех случаях. Иногда можно оплатить только часть покупки. По прошествии времени они могут сгорать.

Мили

Сумма возврата может быть очень приятной. Однако потратить ее можно не везде. Как правило, милями оплачивают билеты на самолеты и поезда, гостиницы и другие расходы в сфере путешествий.

На что обратить внимание при выборе банка

Чтобы выбрать подходящую карту, обратите внимание на следующие факторы:

вид кэшбэка. Это могут быть деньги, бонусы, мили;

процент возврата. Может быть разным в зависимости от банка-эмитента и вида карты;

категории товаров и услуг, с которых приходит возврат процентов на карту;

сеть магазинов-партнеров. За покупки у партнерских организаций начисляется повышенный кэш. Чем шире и разнообразнее партнерская сеть, тем удобнее и выгоднее для покупателей. Можно регулярно оплачивать товары и услуги дебетовкой и получать возврат;

сроки начисления баллов или рублей;

минимальный объем. Как правило, для получения возврата необходимо совершить покупки на определенную сумму или провести минимальное количество оплат;

стоимость оформления и обслуживания карты;

комиссия за снятие наличных, переводы и другие банковские операции.

Кэшбэк — не просто приятные бонусы, а отдельная статья доходов. При грамотном подходе возвраты превращаются в приятные суммы. Поэтому внимательно отнеситесь к выбору банка.

Плюсы дебетовых карт с кэшбэком в Совкомбанке

Совкомбанк предлагает дебетовую карту с выгодным кэшбэком:

до 5% возврата с покупок по определенным категориям;

бесплатные выпуск и обслуживание карточки. Все операции, связанные с дебетовкой, не будут стоить ни рубля. Не надо оплачивать выпуск, перевыпуск, проверку средств на счету, снятие денег в банкоматах;

смс-уведомления 0 рублей. Вы будете регулярно получать информацию о состоянии счета и совершенных покупках;

легкое оформление. Вы можете заказать дебетовую карту через мобильное приложение или на сайте и получить в отделении банка в день обращения;

возможность оплачивать через телефон по системе Mir Pay.

Как оформить дебетовую карту от Совкомбанка

Чтобы открыть карту с повышенным кэшбэком, заполните короткую анкету на сайте банка, дождитесь звонка от менеджера и заберите карточку в ближайшем офисе.