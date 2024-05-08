Си Цзиньпин подробно раскрыл позицию Китая по Газе и Украине

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Лидер Китая Си Цзиньпин и его французский коллега Эммануэль Макрон встретились вчера с журналистами в Париже, где Си изложил принципиальную позицию Китая по палестино-израильскому и украинскому конфликтам.

Китай призывает все стороны работать над немедленным и всеобъемлющим прекращением огня в Газе

- сказал глава КНР.

Он отметил, что Китай поддерживает полноправное членство Палестины в ООН, а также поддерживает восстановление законных национальных прав Палестины и возвращение к решению о двух государствах, «чтобы достичь прочного мира на Ближнем Востоке».

Затронул Си и ситуацию вокруг Украины, заявив, что КНР неоднократно высказывала свою позицию по украинскому кризису.

Китай не был инициатором украинского кризиса и не является его стороной или участником. Однако, вместо того, чтобы быть наблюдателем, Китай играет важную роль в обеспечении мира

- сказал китайский лидер.

Он также напомнил, что в направлении урегулирования этого кризиса работает и специальный представитель правительства Китая по делам Евразии.

По словам председателя КНР, его страна выступает против разжигания новой холодной войны через украинский конфликт и призывает стороны возобновить взаимодействие и начать переговоры.

Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции, которая признается как Россией, так и Украиной и обеспечивает равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов, добавил Си Цзиньпин.

После Франции председатель КНР намерен посетить ещё две европейские страны – Венгрию и Сербию. В Будапеште уже сегодня планируется проведение переговоров с премьером Виктором Орбаном.