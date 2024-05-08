Атаки России на Польшу. НАТО обеспокоена (CyberDefence24, Польша)

CyberDefence24: в НАТО обеспокоены "российскими" кибератаками на Польшу

Польша обвинила Россию в усилении кибератак, сообщает CyberDefence24. Варшава считает себя важным элементом мозаики, которую якобы собирает Кремль. Этот мнимый интерес к себе она связывает с имеющейся у нее важной информацией о поставках вооружения на Украину.

НАТО обеспокоена атаками России на Польшу. Союзники прямо говорят об угрозе безопасности всего Альянса. Объявлено о совершенствовании средств сдерживания.

Польша регулярно подвергается гибридным атакам. Кибератаки не прекращаются, наоборот — их масштабы растут из года в год.

В прошлом месяце во время конференции Secure24 вице-премьер и министр цифровых технологий РП Кшиштоф Гавковский (Krzysztof Gawkowski) сообщил, что в 2022 году в Польше было зафиксировано 40 тысяч таких инцидентов. В прошлом году их было уже в два раза больше — 80 тысяч. "Теперь, судя по первому кварталу, следует ожидать, что их будет еще больше", – заявил министр.

Эти цифры наглядно демонстрируют, насколько велик риск. Польша имеет дело с реальной угрозой, исходящей в первую очередь с востока. Россия по-прежнему имеет виды на нашу страну, и в будущем эта ситуация, скорее всего, не изменится. Мы слишком важный "элемент" мозаики, которую собирает Кремль. Особый интерес Москвы к Польше связан, в числе прочего, с тем, что у нас имеется чувствительная информация о поступающем на Украину вооружении. Польша является хабом, через которой направляется помощь Киеву.

Генерал Войска Польского: мы находимся в состоянии конфликта

"В настоящее время мы находимся в состоянии конфликта", – подчеркнул в беседе с порталом CyberDefence24 дивизионный генерал Кароль Моленда (Karol Molenda), командующий войсками обороны киберпространства (DKWOC), оценивая актуальную ситуацию в Сети. По его мнению, здесь "мирное состояние" отсутствует.

"Командиры, отвечающие за наземную, воздушную и морскую сферы, оценивают реальную ситуацию во время мира, кризиса и войны. В этом смысле в киберпространстве все выглядит иначе. (...) Это сфера, в котором мы никогда не сможем достичь состояния мира. На мой взгляд, в киберпространстве существуют три состояния: соперничество, конфликт и война".

Атаки России. Угроза НАТО

Активность России в отношении Польши и других стран НАТО не остается незамеченной в Альянсе. Его члены выразили "глубокую обеспокоенность недавними вредоносными действиями на территории НАТО". Кроме Польши упоминаются также Чехия, Эстония, Германия, Латвия, Литва и Великобритания.

В официальном коммюнике также утверждается, что враждебные операции проводятся в рамках агрессивной кампании России, проводимой "по всей евроатлантической зоне". Данные операции включают, в частности, кибератаки и дезинформацию. "Они представляют угрозу безопасности НАТО", – говорится в сообщении.

Союзники выразили солидарность и поддержку странам, пострадавшим от операций Кремля. Было объявлено о принятии мер по борьбе с его враждебной деятельностью.

"Мы совершенствуем имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для противодействия гибридным действиям России и обеспечим готовность Североатлантического союза и союзников к сдерживанию гибридных атак и защите от них", – говорится в совместной декларации участников НАТО.

НАТО — Путину

При этом они осудили агрессивные кампании Кремля и призвали российские власти во главе с Путиным уважать международные обязательства и законы. Как отмечается, операции, направленные против союзников, не остановят их от дальнейшей поддержки Украины.

Автор: Шимон Палчевский (Szymon Palczewski)