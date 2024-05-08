Войти
Lenta.ru

Опубликовано беспрецедентное видео Солнца

431
0
0
Solar Orbiter
Solar Orbiter.
Источник изображения: techcult.ru

Solar Orbiter снял видео Солнца в беспрецедентных деталях

Космический зонд ЕКА Solar Orbiter получил изображение, на котором запечатлена солнечная поверхность в беспрецедентных деталях. Видео, опубликованное Европейским космическим агентством, было снято, когда зонд находился на трети расстояния от Солнца до Земли.



Solar Orbiter записал видео 27 сентября 2023 года с помощью прибора Extreme Ultraviolet Imager (EUI). Самые яркие области солнечной атмосферы имеют температуру около миллиона градусов по Цельсию, а более холодные участки выглядят темнее, поскольку поглощают радиацию.

На видео можно увидеть перистые, похожие на волосы плазменные структуры, выровненные вдоль линий магнитного поля в нижних слоях атмосферы Солнца, когда она переходит в гораздо более горячую внешнюю корону. Эти структуры были названы корональным мхом. Кроме того, были также запечатлены спикулы, малые извержения и корональный дождь.

Мох, охватывающий хромосферу и корону, формируется вокруг центра групп солнечных пятен, где присутствуют сильные магнитные поля и формируются большие корональные петли. Спикулы представляют собой высокие газовые шпили, простирающиеся вверх от солнечной хромосферы на расстояние до 10 тысяч километров. Корональный дождь состоит из сгустков плазмы более высокой плотности, которые падают обратно к Солнцу под действием гравитации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
ЯО
Похожие новости
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
02.09.2009
Россия готова отправить исследовательскую миссию к спутнику Юпитера - Европе - в 2020-2021 году
12.03.2008
На Луне планируется устроить "ковчег на случай апокалипсиса"
24.08.2007
Стадия бизнеса
31.01.2007
Новая "Лунная гонка": к соперничеству России и США в космосе подключается Китай
07.12.2006
ГЛОНАСС - НАШ ОТВЕТ GPS КОСМИЧЕСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СТАНУТ ДОСТУПНЫ
19.10.2006
Пилотируемая экспедиция на Марс – подготовка продолжается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 08:16
  • 1202
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.05 05:06
  • 146
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 08.05 00:02
  • 18
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 07.05 20:20
  • 491
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.05 17:22
  • 0
Британская и французская короны в желании потягаться с русскими забыли про свой голый зад
  • 07.05 12:23
  • 5
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 07.05 11:17
  • 4
Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет
  • 07.05 10:21
  • 2
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 07.05 10:14
  • 6
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 07.05 10:08
  • 2
«Хуже гиперзвукового "Кинжала"»: Украинские эксперты утверждают, что по Трипольской ТЭС ударили новой российской ракетой Х-69
  • 07.05 10:04
  • 96
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 07.05 01:28
  • 1
В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ
  • 06.05 17:46
  • 278
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 17:11
  • 2714
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.05 16:31
  • 13
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102