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Минобороны поставили БМП-3 с «Накидками»

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

«Курганмашзавод» поставил МО России партию БМП-3 с «Накидками» и БМД-4М

«Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил Министерству обороны (МО) России новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты и боевые машины десанта БМД-4М. Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что БМП-3 модернизировали на основе опыта спецоперации. Машины получили комплекты дополнительной защиты, экраны для защиты верхней полусферы и комплекты средств снижения заметности «Накидка».

«Первые защищают машину от атак в борт под любым углом. Вторые — от атак в верхнюю полусферу, например от кумулятивных боеприпасов, которые сбрасывают с коптеров. Третий элемент защиты — "накидки", которые снижают заметность БМП. Они сделаны из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Благодаря этому противнику сложнее обнаружить машину с помощью специальных средств, например тепловизора», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» добавили, что партию БМД-4М передали военным с опережением графика. Кроме того, в апреле «Курганмашзавод» досрочно изготовил комплекты дополнительной защиты для БМП-2.

Ранее в мае стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставляет модернизированные БМП-2М с боевым модулем «Бережок» заказчику. В арсенал усовершенствованных машин входит автоматическая пушка, гранатомет и ракеты «Корнет».

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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БМП-2
БМП-2М
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Корнет
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Ростех
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