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ЦАМТО

Индонезия сокращает участие в финансировании разработки истребителя KF-21

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Первый полет пятого опытного летного образца (серийный и бортовой номер "005") перспективного южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae. Сачхон (Южная Корея), 16.05.2023
Первый полет пятого опытного летного образца (серийный и бортовой номер "005") перспективного южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae. Сачхон (Южная Корея), 16.05.2023.
Источник изображения: KAI

ЦАМТО, 7 мая. Индонезия предложила оплатить лишь около трети первоначально согласованной стоимости реализуемого совместно с Республикой Корея проекта разработки истребителя следующего поколения KF-21.

Об этом сообщает Korea Times со ссылкой на свои источники в оборонной промышленности. Одновременно Индонезия выразила готовность ограничить уровень передачи технологий KF-21, что вызвало еще большую обеспокоенность по поводу сделки, которая когда-то была провозглашена символом партнерства между двумя странами.

По данным источников издания, ВС Индонезии недавно передали это предложение своим коллегам из Агентства программ оборонных закупок (DAPA). Представитель DAPA заявил, что агентство находится на "заключительной стадии переговоров с индонезийской стороной о методике распределения затрат по проекту KF-21". Представитель не подтвердил и не опроверг ставшие известными СМИ детали предложения.

Как сообщал ЦАМТО, в соответствии с начальным соглашением, подписанным двумя странами в 2015 году, Индонезия приняла на себя обязательство до 2026 года оплатить 20% общих затрат на разработку истребителя, которые составляют около 8,1 трлн. вон (5,99 млрд. долл.). Правительство Республики Корея обязалось оплатить 60% расходов, а KAI покроет оставшиеся 20%. В обмен на инвестиции Индонезия должна получить один прототип, доступ к разработанным в рамках программы технологиям и "ноу-хау", а также приобрести до 48 истребителей.

В общей сложности Индонезия должна внести около 1,7 трлн. вон. Тем не менее, с января 2019 года по ноябрь 2022 года платежи были приостановлены. По оценкам, всего на текущий момент Индонезия выплатила за проект около 300 млрд. вон, а текущая задолженность превышает 1 трлн. вон. Пытаясь решить проблему, Джакарта предлагала производить выплаты в натуральной форме, в частности, поставкой пальмового масла.

В конце прошлого года Джакарта обратилась к Сеулу с просьбой продлить срок оплаты до 2034 года, но южнокорейское правительство отказалось, поскольку серийное производство KF-21 должно начаться в этом году, а его принятие на вооружение запланировано на 2026 год.

В последнем предложении Индонезия согласилась ежегодно до 2026 года выплачивать 100 млрд. вон, что в сумме составит 600 млрд. вон на проект. Взамен страна согласна на снижение уровня передачи технологий (около трети от первоначально согласованного).

Если Сеул решит принять это предложение, оно будет представлено на предстоящем заседании Комитета по продвижению оборонных проектов Министерства национальной обороны Республики Корея. Принятие предложения потребует от Сеула взять на себя дополнительные расходы в размере 1 трлн. вон, а также, вероятно, негативно скажется на перспективах оборонного партнерства с Индонезией, поскольку, несмотря на бюджетные ограничения и задержки платежей по проекту KF-21, в феврале 2022 года МНО Индонезии приступило к закупке 42 французских истребителей "Рафаль".

В январе этого года охранники задержали индонезийских сотрудников при попытке выноса нескольких флэш-накопителей с конфиденциальными данными по KF-21 с предприятия Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне.

Таким образом, перспективы партнерства между двумя странами по проекту истребителя остаются неопределенными, особенно учитывая приход к власти нового президента Индонезии Прабово Субианто. Во время своего пребывания на посту министра обороны Индонезии в 2019 году П.Субианто поддержал приостановку платежей по совместным проектам и подчеркнул важность обеспечения большей передачи технологий.

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Страны
Индонезия
Южная Корея
Продукция
Rafale
Компании
DAPA
KAI
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