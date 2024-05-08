FT: ВСУ пытаются мобилизовать больше украинцев слоганом "Выбери свое приключение"

По данным газеты, добровольно поступающим на службу предлагается заранее выбрать конкретное подразделение или специальность

ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются привлечь в свои ряды больше жителей Украины за счет рекламной кампании "Выбери свое приключение". Добровольно поступающим на службу, в частности, предлагается заранее выбрать конкретное подразделение или специальность, сообщила газета Financial Times.

Как пишет издание, изменение тактики рекрутинга связано с сокращением числа жителей Украины призывного возраста, добровольно присоединяющихся к ВСУ. Новый подход призван сделать службу в армии "более привлекательной", давая новобранцам "ощущение контроля" над своей жизнью через возможность выбора подразделения и военной специальности. Ожидается, что украинцы будут более активно записываться в те подразделения ВСУ, которые "лучше оснащены и считаются более престижными". При этом параллельно на Украине продолжается и обычная мобилизация.

Министерство обороны Украины в ответ на вопрос FT о результатах рекламной кампании отказалось назвать точное число набранных на службу людей, которых удалось привлечь при помощи нового подхода. Кроме того, как отмечает газета со ссылкой на эксперта Международного института стратегических исследований в Лондоне Франца-Стефана Гади, существует риск того, что данная тактика позволит элитным подразделениям ВСУ "переманивать" к себе военнослужащих из других частей.

Газета The Washington Post сообщила 3 мая, что власти Украины оказывают давление на покинувших страну мужчин призывного возраста, чтобы вернуть их на родину для пополнения личного состава вооруженных сил. Например, украинские посольства временно ограничили предоставление консульских услуг для таких мужчин, чтобы заставить их вернуться на родину. При этом многие из опрошенных газетой украинцев заявили, что опасаются "еще более драконовских мер", которые может принять Киев для возвращения мужчин в страну и их вступления в ряды ВСУ.

Верховная рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении правил мобилизации, который, в частности, предполагает, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные мужчины больше не смогут получать услуги в консульствах страны за рубежом. Закон подписан президентом страны Владимиром Зеленским и вступит в силу 18 мая. Сразу после этих новостей в украинских представительствах за границей выстроились огромные очереди из желающих успеть оформить документы по старым правилам. При этом МИД Украины распорядился уже с 23 апреля приостановить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста.