На выставке в Малайзии представили новую турецкую "умную" морскую мину

На выставке Defense Services Asia 2024 (DSA 2024), которая проходит с 6 по 9 мая в Куала-Лумпуре (Малайзия), турецкая оборонная компания Koç Savunma представила свою новую разработку – малозаметную "умную" морскую мину "Маламан".

Как уточняет Naval News, данный проект направлен на устранение зависимости ВМС Турции от иностранных поставщиков морских мин. Koç Savunma, выступая в качестве главного координатора программы, отвечает за общий дизайн мины и интеллектуальную начинку. Компания MKE поставляет взрывчатку для боеприпаса, а TÜBİTAK – систему детонации.

Интеллектуальная донная мина "Маламан", Турция Naval News

По словам представителей Koç Savunma, дебютировавшая на выставке IDEF 2023 мина сейчас достигла финальной стадии разработки: проведены испытания, включая реальный подрыв в море.

В настоящее время "Маламан" проходит процедуры окончательной приемки и готов достичь начальной эксплуатационной готовности в ближайшие месяцы, отметили разработчики, добавив, что до конца года компания намерена запустить серийное производство.

"Маламан" – это современная интеллектуальная донная мина, способная обнаруживать и классифицировать цели на больших расстояниях с помощью акустических и магнитных датчиков, а также датчиков давления. Ее смогут устанавливать подводные лодки, корабли и авиация. По словам представителей Koç Savunma, единственным ограничением для установки этой морской мины беспилотными морскими средствами являются большие размеры и вес "Маламана".

Оснащенная электронным модулем KoçSavunma и интеллектуальным алгоритмом активации, эта мина подрывает боеголовку в наиболее оптимальный момент, повышая шансы потопить цель. Кроме того, "Маламан" можно заранее запрограммировать на подрыв под конкретным кораблем среди тех, которые следуют в конвое.

"Маламан" обладает визуальной и акустической скрытностью. При этом мина невосприимчива к быстрому нагреву и воздействию огнестрельного оружия.

Рабочая глубина мины превышает 100 метров, масса – более 600 кг, диаметр – 533 мм, длина – около 1,8 метра. В боезаряде используются пластичные взрывчатые вещества. Рабочая температура – от минус 2,5°C до плюс 36°C.