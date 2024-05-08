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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Британская и французская короны в желании потягаться с русскими забыли про свой голый зад

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Британская и французская короны в желании потягаться с русскими забыли про свой голый зад
Британская и французская короны в желании потягаться с русскими забыли про свой голый зад.
Источник изображения: belvpo.com

Понедельник для послов, лидеры чьих стран не следят за своей милитаристской риторикой выдался тяжелым. Так, в МИД России вызвали посла Великобритании Найджел Кейси и главу французской дипломатической миссии Пьера Леви. Мягко говоря, дипломатам указали на деструктивный характер политики их стран по отношению к России.

«Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами», – говорится на официальном сайте МИД России.

Здесь стоит отметить, что на Западе давно уже не верят в предупреждения Кремля и сознательно идут на демарш и эскалацию обстановки. Тем не менее, демократические лидеры стали подзабывать, что у Москвы есть все возможности для показательного ответа. Здесь можно рассмотреть, как излюбленные варианты Запада – прокси методы, так и предупредительный военный удар.

Например, британские военные базы на Кипре могут первыми почувствовать на себе профилактический военный ответ Москвы. К слову, у российской армии есть все необходимые средства. Более того, в этом наверняка будет заинтересовано и турецкое руководство, которое может объявить о проведении антитеррористической операции на мятежном острове.

Что касается французов, то наверняка и для них подготовлены серьезные контрмеры, в том числе и военные. Ведь до сих пор в Габоне и Сенегале было расквартировано до 350 солдат, а в Кот-д’Ивуаре размещалось около 950 солдат. При этом французское присутствие в Джибути и Чаде, по 1 500 солдат в каждой стране, остается неизменным.

Стоит предполагать, что в случае эскалации конфликта на Украине, оставшиеся французские контингенты столкнуться с более жестким отпором со стороны местных властей, заинтересованных в избавлении от колониального гнета Франции.

Таким образом, странам «не от мира сего» стоит еще раз задуматься над желанием обострять обстановку вокруг украинского конфликта. Описанный свыше сценарий – это далеко не предел возможностей российской стороны. Но даже такое развитие событий может серьезно сказаться на репутации Франции и Британии.

Павел Ковалев

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Габон
Джибути
Кипр
Россия
Сенегал
Украина
Франция
Чад
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