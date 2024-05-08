Войти
Военное обозрение

Китай представил улучшенную версию лазерной системы ПВО Silent Hunter

412
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Компания из КНР Poly Technologies представила на проходящей в Малайзии выставке DSA 2024 новую модификацию лазерной системы ПВО Silent Hunter («Тихий охотник»), размещенную на грузовом шасси 6х6.

Комплекс Silent Hunter был разработан на основе 30-киловаттной системы низковысотной лазерной защиты LASS. Он доступен как в стационарной, так и в мобильной версиях. Впервые Silent Hunter был показан широкой публике в 2017 году, хотя годом ранее он уже использовался для прикрытия воздушного пространства в ходе проведения саммита G-20 в Ханчжоу.

Первым и пока единственным зарубежным пользователем системы является Саудовская Аравия. В феврале текущего года Poly Technologies объявила о первой успешной нейтрализации саудовскими военными ударного беспилотника хуситов с помощью Silent Hunter, который работает совместно с 3D-радарами TWA, оптимизированными для обнаружения низколетящих дронов.

На представленной в рамках DSA 2024 модификации Silent Hunter оснащен волоконно-оптическим лазером с электрическим приводом, действующим в трех диапазонах: на дистанции от 200 до 2000 м при мощности 10 кВт, от 200 до 3000 м при 20 кВт и от 200 до 4000 м при 30 кВт. Дальность обнаружения и сопровождения целей достигает 4 км.

В первую очередь установка предназначена для поиска, отслеживания и уничтожения низколетящих дронов, скорость которых не превышает 60 м/с. Её мощности хватает, чтобы пробить пять 2-мм стальных пластин на расстоянии 800 м или одну 5-мм на дистанции 1000 м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Малайзия
Саудовская Аравия
Компании
Poly Technologies
Проекты
БПЛА
Похожие новости
13.09.2012
Глобальный Eurocopter
07.03.2012
Военная промышленность Пакистана
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
01.07.2009
Новинки парижского салона
03.04.2008
Перекрестное вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 08:16
  • 1202
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.05 05:06
  • 146
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 08.05 00:02
  • 18
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 07.05 20:20
  • 491
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.05 17:22
  • 0
Британская и французская короны в желании потягаться с русскими забыли про свой голый зад
  • 07.05 12:23
  • 5
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 07.05 11:17
  • 4
Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет
  • 07.05 10:21
  • 2
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 07.05 10:14
  • 6
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 07.05 10:08
  • 2
«Хуже гиперзвукового "Кинжала"»: Украинские эксперты утверждают, что по Трипольской ТЭС ударили новой российской ракетой Х-69
  • 07.05 10:04
  • 96
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 07.05 01:28
  • 1
В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ
  • 06.05 17:46
  • 278
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 17:11
  • 2714
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.05 16:31
  • 13
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102