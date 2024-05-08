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ТАСС

Совет НАТО провел заседание по Белоруссии

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НАТО
Североатлантический Альянс, НАТО. North Atlantic Treaty Organization, NATO.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

БРЮССЕЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Североатлантический совет провел в штаб-квартире НАТО заседание на уровне послов по ситуации в Белоруссии, на котором обсуждалась роль этой страны в поддержке России в конфликте на Украине. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Пресс-служба процитировала заявление генсека альянса Йенса Столтенберга, который назвал "важным инструментом России" поддержку со стороны Белоруссии "в виде предоставления своей территории и инфраструктуры" для начала и поддержки проведения Специальной военной операции РФ на Украине. Страны НАТО "также осудили намерение России развернуть ядерное оружие и системы его доставки в Белоруссии".

25 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания предупредил, что страны Запада изучают возможность интервенции в Белоруссию, в ходе которой они "пойдут второй шеренгой" за подготовленными в приграничных с республикой государствах боевиками из числа представителей белорусской оппозиции. "Они вперед запустят "демократические силы", которые будут нашу Беларусь "освобождать от диктатуры". <...> Это предатели и бандиты. Второй шеренгой будут идти войска НАТО", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что находящиеся за рубежом противники белорусских властей продолжают вынашивать планы захвата приграничных с Украиной районов Белоруссии с целью организации там местных марионеточных органов власти, которые затем запросят ввод на эти территории сил НАТО. "Никто этого не допустит", - заверил белорусский лидер.

Как сообщила пресс-служба НАТО, во вторник на заседание Североатлантического совета на уровне послов была приглашена живущая за рубежом Светлана Тихановская. 

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
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