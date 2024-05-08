"У нас есть два месяца". В СБУ оценили перспективы Украины (Newsweek, США)

Newsweek: ВС РФ будут освобождать Купянск и Часов Яр в ходе наступления

Начался новый этап российско-украинского конфликта, пишет автор статьи для Newsweek. Для Киева он будет самым тяжелым за все время. Сотрудники СБУ признают — западное оружие, поставленное ВСУ, не даст никакого долгосрочного эффекта, а аналитики полагают, что российские войска освободят территории ДНР и ЛНР,

Дэвид Бреннан

Первые четыре месяца 2024 года оказались едва ли не самыми трудными для Украины за два года полномасштабного военного конфликта с Россией — и, пожалуй, стали самым напряженным периодом за все 10 лет противостояния между двумя странами, которое началось в 2014 году.

Украинские войска держат оборону по всей линии фронта, а им противостоит восстановившая свои силы российская армия, которой помогает переведенная на военные рельсы экономика страны. Западные сторонники Украины не спешат поставлять ей оружие и колеблются, не желая переносить боевые действия на территорию России. Западный блок спонсоров Киева, расколотый и отвлеченный чередой выборов, трещит по швам.

Ожидается, что этот год будет тяжелым для Украины после неутешительного летнего наступления, на которое возлагали большие надежды и потратили огромные ресурсы.

Постоянный секретарь эстонского министерства обороны Кусти Сальм рассказал в декабре в интервью Newsweek, что "2024 год будет трудным".

"Им придется перейти к обороне, им надо выстоять", — сказал он об украинской армии.

План российского президента Владимира Путина, решившего взять измором своих противников, по всей видимости, дает результаты. Либо же этот год станет для Украины самым темным часом ночи, после которого наступит рассвет.

Во время недавнего визита на Украину генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников выполнить свои обязательства перед Киевом по оказанию военной помощи и заявил: "Украине еще не поздно одержать верх".

На суше

Россия медленно, но настойчиво продолжает продвигаться на запад по всему восточному фронту. Ее войска ценой огромных усилий берут под свой контроль все новые территории в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. Полное овладение Донецкой и Луганской областями является ключевой целью для Кремля.

Сегодняшнее медленное наступление закладывает основу для ожидаемой летней наступательной операции. Среди целей этого наступления — город Часов Яр в Донецкой области, который оказался на линии фронта и может пасть еще до прихода лета. Такая же участь грозит городу Купянску в Харьковской области. Это важный населенный пункт, открывающий путь ко второму по величине городу Украины Харькову.

Аналитический центр Институт изучения войны написал на этой неделе, что, овладев выступом северо-западнее Авдеевки и закрепившись на нем, российское командование должно теперь принять решение: либо продолжать продвижение на запад в направлении Покровска, который является для него оперативной целью, либо попытаться продвинуться на север и провести дополнительное наступление с целью окружения Часова Яра.

Журнал Newsweek направил по электронной почте в российское министерство обороны просьбу о комментариях.

Часов Яр находится всего в 12 километрах к востоку от Бахмута (так в тексте, Часов Яр расположен западнее Бахмута, он же Артемовск — прим. ИноСМИ), который давно уже является горячей точкой на донецком участке фронта — причем даже после того, как туда в мае 2023 года вошли российские войска. Почти все население покинуло город Часов Яр, который стал важнейшим плацдармом для украинской армии, поскольку он находится на холме и занимает, таким образом, господствующие высоты, с которых хорошо просматривается окружающая местность.

А еще Часов Яр открывает путь к городам Краматорск и Славянск, которые для российских воск являются целями стратегического уровня — контроль над ними дает возможность овладеть всей Донецкой областью.

После того как Москва в 2014 году разожгла восстание в Донбассе, Киев сосредоточил в Часовом Яре значительные силы и средства, разместив там важный военный госпиталь, а позднее штаб по проведению операции объединенных сил против России и ее местных ставленников (решение об отделении ДНР и ЛНР от Украины было принято по результатам референдума жителей этих территорий, а не под давлением Москвы — прим. ИноСМИ).

Российский военный аналитик и внештатный научный сотрудник Флетчеровской школы права и дипломатии Павел Лузин рассказал корреспонденту Newsweek, что сейчас сложно говорить о том, сумеют ли российские войска нарастить темпы продвижения в рамках подготовки к масштабному летнему наступлению.

"У них не очень много сил и средств для проведения крупного наступления, — сказал Лузин. — Кроме того, это сама Москва порождает все ожидания такого рода".

"Мы видим, что Россия пыталась окружить значительную группировку украинских войск в Авдеевке — точно так же, как она сделала это в Иловайске в августе 2014 года и в Дебальцево в феврале 2015-го (российские войска не принимали участия в боевых действиях на востоке Украины до начала спецоперации — прим. ИноСМИ). Но она не сумела это сделать. Наверное, она предпримет еще одну попытку такого рода, так как ей нужно укрепить свои позиции, чтобы получить передышку в боевых действиях".

Такая передышка, продолжает Лузин, позволит Кремлю дать отдых своим потрепанным войскам и усилить их. Украинское руководство в Киеве неоднократно предупреждало, что Москве в этих целях нужно лишь временное прекращение огня, но не прочный мир. "Им нужен перерыв, но заканчивать военные действия они не собираются", — добавил Лузин.

Возможно, Путин надеется на паузу в боевых действиях после овладения Луганской и Донецкой областями, что давно уже является центральной частью его проекта по демонтажу украинского суверенитета (ликвидация украинской государственности не является целью СВО — прим. ИноСМИ).

"На сегодня они хотят получить как минимум Донецкую и Луганскую области, — сказал Лузин. — Но проблема в том, что Кремль также считает российской территорией Херсонскую и Запорожскую области".

Пока украинские войска ведут упорные оборонительные бои, Киев будет пытаться наносить как можно больший урон российским коммуникациям, тыловым и промышленным объектам. Он регулярно наносит удары внутри России беспилотниками большой дальности и не собирается ослаблять натиск, несмотря на неудовольствие Америки.

Поставки американских ракет ATACMS самой большой дальности (вариант MGM-140) дадут Киеву возможность достигать самых удаленных целей, чего он не мог делать прежде. Ракеты самой большой дальности способны поражать цели на удалении 300 километров. Это почти в два раза больше, чем у варианта ATACMS, впервые поставленного в конце 2023 года. Возможной целью для нанесения удара такими ракетами может стать мост через Керченский пролив, являющийся важной тыловой артерией и имеющей большое символическое значение.

Но, как это бывает с любым новым видом оружия, у Киева есть ограничения по времени для применения ATACMS.

"Как нам известно, русские умеют очень быстро приспосабливаться", — рассказал Newsweek бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак, ныне работающий советником в комитете украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке.

"Думаю, у нас есть примерно до двух месяцев на уничтожение максимально возможного количества российских военных объектов. После этого русские адаптируются", — добавил Ступак.

В воздухе

В этом году могут произойти существенные изменения в соотношении воздушной мощи, так как Украина ожидает прибытия десятков истребителей F-16 американского производства. Киев заявляет, что эти самолеты укрепят воздушную оборону против крылатых ракет и беспилотников, которыми русские наносят удары по городам на всей территории страны, а также дадут остро необходимую передышку войскам на передовой, которые постоянно подвергаются бомбовым ударам российской авиации.

Российские корректируемые авиабомбы сыграли важнейшую роль в первые месяцы 2024 года. Летчики могут сбрасывать эти мощные боеприпасы на украинские позиции с относительно безопасного расстояния. С прибытием F-16 участки передовой станут намного опаснее для российских пилотов, так как Украина рассчитывает, что они будут применять ракеты класса "воздух — воздух" с дальностью до 500 километров.

Пока Украина ждет поставок F-16, Россия теряет свои самолеты. В последние месяцы их стали чаще сбивать — в том числе, далеко за линией фронта. Эти потери, а также увеличение нагрузки на оставшиеся самолеты могут создать проблемы для российских ВВС в предстоящих воздушных боях.

Тем не менее, украинское руководство в Киеве и некоторые зарубежные союзники Украины предупреждают, что поставляемые постепенно и в небольших количествах F-16 не позволят изменить общую картину происходящего. Пока непонятно, сумеют ли западные страны решить материально-технические и политические проблемы, и поставить большое количество самолетов, чтобы Украина обрела преимущества на поле боя.

Однако новые самолеты усилят украинские ВВС, которые существенно уменьшились за два года военных действий. Украинские летчики выдержали российский натиск, хотя Москва обладает огромным численным превосходством. Украинские пилоты превзошли все ожидания, нанося серьезные потери противнику, из-за чего большие участки территории страны стали слишком опасными для российской авиации.

На море

Асимметричная военно-морская игра в кошки-мышки, скорее всего, будет продолжаться. Украинские дроны и крылатые ракеты создают серьезные проблемы Черноморскому флоту. Он внес изменения в тактику действий и в приемы обороны, но новые варианты украинских систем поражения большой дальности будут и дальше создавать для него мощную угрозу на море.

Такая угроза уже вынудила Москву вывести самые ценные корабли из Крыма, где издавна размещается Черноморский флот и откуда Москва может демонстрировать свою силу в регионе и в Средиземном море. Киев постоянно совершенствует свои морские беспилотники и наверняка будет и дальше наносить удары.

У Украины нет серьезного военно-морского флота, хотя украинское руководство давно уже работает с западными партнерами в попытке получить новые морские средства поражения, включая бронированные речные катера из США.

Эти небольшие катера не смогут бросить вызов Черноморскому флоту. Данную задачу и дальше будут выполнять морские дроны, доказавшие свою результативность как асимметричное средство борьбы. Украина надеется, что до конца года ей удастся вырвать инициативу из рук России и усугубить ее проблемы на море.