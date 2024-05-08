Китай успешно осуществил первый запуск экологически чистой ракеты-носителя CZ-6C

Старт осуществили в 06:21 мск с космодрома Тайюань

ПЕКИН, 7 мая. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) во вторник успешно осуществила первый запуск экологически чистой ракеты нового поколения CZ-6C ("Чанчжэн-6-си"). Об этом говорится на странице CASC в социальной сети WeChat.

В сообщении уточняется, что CZ-6C вывела на орбиту четыре спутника, в том числе Haiwang-01 ("Нептун-01") и Zhixing-1C ("Чжисин-1-си"). Старт был осуществлен в 11:21 по пекинскому времени (06:21 мск) с космодрома Тайюань (Северный Китай). Для носителя типа "Чанчжэн" это был 520-й запуск.

CZ-6C - жидкотопливная двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,35 мм, разработанная Шанхайской академией космических технологий. Она достигает 43 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 4,5 тонны полезного груза (на геостационарную переходную орбиту высотой 700 км - 2 тонны).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.