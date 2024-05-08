Китай троллит НАСА роликами о своей будущей лунной базе

Лунная база

Национальное космическое управление Китая выпустило промо-ролик с демонстрацией устройства своей будущей базы на Луне. Это продолжение проекта Международной лунной исследовательской станции — совместной разработки России и Китая, анонсированной еще в 2021 году. Американские журналисты обратили внимание на странную деталь на видео – можно заметить, как вдалеке взлетает ракета НАСА с «Шаттлом».

Видео быстро исправили и изображение замазали, но в США уверены, что это было сделано неспроста. Возможно, это намек на отставание американской лунной программы от китайской. Или демонстрация того, что НАСА будет летать в гости к китайским колонистам на Луне, а не наоборот. Правда, настоящая странность происходящего в том, что НАСА не использует «Шаттлы» с 2011 года. И при этом американцы совершенно точно не передавали их технологию Китаю. В текущей ситуации это и вовсе невозможно, как и любая совместная деятельность двух сверхгосударств. К примеру, глава НАСА обвинил Китай в милитаризации космоса и проведении тайных экспериментов с оружием на орбите.

Александр Мартыненко