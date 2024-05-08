Войти
Техкульт

Китай троллит НАСА роликами о своей будущей лунной базе

433
0
0

Лунная база

Национальное космическое управление Китая выпустило промо-ролик с демонстрацией устройства своей будущей базы на Луне. Это продолжение проекта Международной лунной исследовательской станции — совместной разработки России и Китая, анонсированной еще в 2021 году. Американские журналисты обратили внимание на странную деталь на видео – можно заметить, как вдалеке взлетает ракета НАСА с «Шаттлом».

Видео быстро исправили и изображение замазали, но в США уверены, что это было сделано неспроста. Возможно, это намек на отставание американской лунной программы от китайской. Или демонстрация того, что НАСА будет летать в гости к китайским колонистам на Луне, а не наоборот. Правда, настоящая странность происходящего в том, что НАСА не использует «Шаттлы» с 2011 года. И при этом американцы совершенно точно не передавали их технологию Китаю. В текущей ситуации это и вовсе невозможно, как и любая совместная деятельность двух сверхгосударств. К примеру, глава НАСА обвинил Китай в милитаризации космоса и проведении тайных экспериментов с оружием на орбите.

Александр Мартыненко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
Похожие новости
01.11.2007
Россия вернется на Луну в 2009 году - глава НПО им.Лавочкина
03.05.2007
Борьба за покорение Луны, или Изотопный заговор США
02.05.2007
Лунные гонки
04.04.2007
Луноход: сделано в Китае
16.02.2007
Зачем нам новая битва за Луну?
31.01.2007
Новая "Лунная гонка": к соперничеству России и США в космосе подключается Китай
08.11.2006
Американцы отказываются от шаттлов, но летать на российских "Союзах" не будут, предпочитая китайскую технику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 08:16
  • 1202
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.05 05:06
  • 146
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 08.05 00:02
  • 18
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 07.05 20:20
  • 491
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.05 17:22
  • 0
Британская и французская короны в желании потягаться с русскими забыли про свой голый зад
  • 07.05 12:23
  • 5
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 07.05 11:17
  • 4
Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет
  • 07.05 10:21
  • 2
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 07.05 10:14
  • 6
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 07.05 10:08
  • 2
«Хуже гиперзвукового "Кинжала"»: Украинские эксперты утверждают, что по Трипольской ТЭС ударили новой российской ракетой Х-69
  • 07.05 10:04
  • 96
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 07.05 01:28
  • 1
В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ
  • 06.05 17:46
  • 278
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 17:11
  • 2714
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.05 16:31
  • 13
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102