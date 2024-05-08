Войти
Lenta.ru

В США объяснили провал Boeing в пилотируемой космонавтике

352
0
0
Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

ArsTechnica: провал Boeing в космонавтике обусловлен неэффективностью компании

Провал американской аэрокосмической корпорации Boeing в пилотируемой космонавтике — задержках и неудачных испытаниях корабля Starliner — обусловлен структурной неэффективностью компании, объясняет обозреватель издания ArsTechnica Эрик Бергер.

Автор сравнивает разработку Boeing Starliner и создание компанией SpaceX пилотируемого корабля Crew Dragon. Обозреватель отмечает, что к созданию Starliner было привлечено множество подрядчиков, которые, в свою очередь, опирались на других субподрядчиков, что в итоге приводило к сложностям во взаимодействии между ними и задержкам в разработке корабля. Отдельное внимание Бергер уделяет отсутствию в Boeing единой команды для разработки программного обеспечения полета, в результате чего отдельные коллективы программистов недостаточно полно взаимодействуют друг с другом.

«Одним из больших различий между новыми космическими компаниями, такими как SpaceX, и традиционными космическими компаниями является вертикальная интеграция. Если все работает хорошо, разработка и создание собственной технологии происходит быстрее, дешевле и гораздо эффективнее», — уверяет автор.

По его мнению, в ближайшие годы космическое подразделение Boeing будет поглощено более молодыми компаниями.

В феврале издание сообщило, что подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания Blue Origin стала вероятным покупателем одного из крупнейших подрядчиков Пентагона — альянса United Launch Alliance (ULA), созданного корпорациями Lockheed Martin и Boeing.

В сентябре 2014 года НАСА доверило компаниям Boeing и SpaceX разработку пилотируемых космических кораблей, предназначенных для доставки людей на Международную космическую станцию. Первый пилотируемый полет SpaceX Crew Dragon состоялся в августе 2020 года, первый пилотируемый полет Boeing Starliner, разработка которого сталкивалась с многочисленными трудностями, должен состояться 6 мая (7 мая по московскому времени) текущего года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Blue Origin
Boeing
Lockheed-Martin
NASA
SpaceX
ULA
Проекты
2020-й год
Похожие новости
21.08.2019
Компания Astrobotic выбрала для отправки первого модуля на Луну ракету Vulcan
01.10.2018
"Это победа": США нашли замену российским двигателям
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
08.02.2018
Пять вопросов и ответов относительно ракеты-носителя Falcon Heavy
20.09.2017
Веселые поминки
20.03.2017
Разбор полетов
05.12.2014
Космос для своих
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 08:16
  • 1202
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.05 05:06
  • 146
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 08.05 00:02
  • 18
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 07.05 20:20
  • 491
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.05 17:22
  • 0
Британская и французская короны в желании потягаться с русскими забыли про свой голый зад
  • 07.05 12:23
  • 5
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 07.05 11:17
  • 4
Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет
  • 07.05 10:21
  • 2
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 07.05 10:14
  • 6
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 07.05 10:08
  • 2
«Хуже гиперзвукового "Кинжала"»: Украинские эксперты утверждают, что по Трипольской ТЭС ударили новой российской ракетой Х-69
  • 07.05 10:04
  • 96
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 07.05 01:28
  • 1
В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ
  • 06.05 17:46
  • 278
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 17:11
  • 2714
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.05 16:31
  • 13
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102