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Военное обозрение

«Могут повлиять на тактику русских»: в западной прессе оценили применение ВСУ безэкипажных катеров с авиационными ракетами

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Источник изображения: topwar.ru

В Сети появились кадры, снятые с российской стороны, на которых запечатлена охота на безэкипажный катер ВСУ, оснащенный авиационными ракетами Р-73.

Как пояснили бойцы военкорам, БЭК активно маневрировал, безуспешно пытаясь выйти на линию огня и поразить вертолет Ми-8. При этом катер обстреливался с борта Ка-29, который в итоге сначала обездвижил, а затем и потопил его.

Как указывается в издании Covert Shores, ракета класса «воздух-воздух» Р-73 до сих пор активно используется как ВС РФ, так и ВСУ. Она имеет дальность полета 30-40 км, хотя, как полагает автор, при отстреле УРВВ с поверхности дистанция огня падает вдвое, а учитывая радиус действия бортовых сенсоров катера зона действия ракеты оказывается намного меньше.

Тем не менее, в целом Р-73, вероятно, может показать эффективность, выступив в качестве ракеты класса «земля-воздух»: концепция ее применения в этой роли выглядит разумной и это может повлиять на тактику русских

- говорится в издании.

Как отмечается, до сих пор украинские БЭК были практически беззащитны перед российской авиацией, которая имеет превосходство в воздухе над большей частью Черного моря.

Но оснащение ряда безэкипажных катеров средствами противовоздушной обороны может затруднить противодействие России их налетам

- полагают в западной прессе, оценив появление нового типа БЭК на вооружении ВСУ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-29
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
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